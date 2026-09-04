Galaxy S26 FE ou Galaxy S26 Plus : lequel est vraiment fait pour vous ?

Sur le plan du design, le Galaxy S26 FE mise sur un format généreux : 161,6 mm de hauteur pour 193 g, décliné en Noir, Vert et Violet, avec une conception que Samsung annonce robuste et élégante. C'est le plus imposant des deux en main, sans être encombrant.

Le Galaxy S26 Plus se fait légèrement plus compact et plus léger, 158,4 mm pour 190 g, dans une palette de coloris plus large (Noir, Violet, Bleu, Blanc, Argent, Or rose). Il est certifié IP68, gage de résistance à la poussière et à l'immersion, un atout pour un usage sans précaution particulière.

Écran et puissance : la Plus creuse l'écart sur la définition

Les deux mobiles partagent une dalle Dynamic AMOLED 2X à 120 Hz, fluide pour le défilement et les vidéos. La FE déploie la plus grande surface, 6,7 pouces en définition Full HD+ (1080 x 2340), tandis que la Plus resserre à 6,5 pouces mais monte en définition QHD+ (1440 x 3120). Résultat, la Plus affiche une image plus fine, un avantage visible sur les textes et les photos, quand la FE privilégie la surface d'affichage.

Sous le capot, la Plus prend l'avantage sur la longévité : son processeur Exynos 2600 gravé en 2 nm et ses 12 Go de RAM visent un multitâche confortable et une meilleure tenue dans le temps. La FE s'appuie sur un Exynos 2500 et 8 Go de RAM, largement suffisants pour la navigation, les applications et les jeux courants, mais avec une marge de manœuvre plus mesurée pour les années à venir.

Photo et connectivité : deux approches proches, une plus tournée vers l'avenir

Côté photo, les deux Galaxy s'appuient sur un capteur principal de 50 Mpx épaulé par un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif (8 Mpx sur la FE, 10 Mpx sur la Plus). Les deux filment jusqu'en 8K et embarquent le moteur de traitement ProVisual de Samsung. Sur le terrain, l'écart photo reste contenu, la Plus disposant d'un téléobjectif un peu mieux défini pour les portraits et les plans rapprochés.

La différence se creuse surtout sur la connectivité. La Plus embarque le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et un port USB 3.2, quand la FE se limite au Wi-Fi 6, au Bluetooth 5.4 et à l'USB 2.0. Pour transférer des fichiers volumineux ou tirer parti des réseaux les plus récents, la Plus est la mieux armée, là où la FE couvre sans souci les usages connectés du quotidien.

Autonomie, recharge et prix : à chacun son positionnement

Les deux modèles logent une batterie de 4900 mAh et acceptent la recharge sans fil, avec une endurance annoncée sur 1200 cycles de charge, signe d'une batterie conçue pour durer. La Plus documente une charge rapide de 45 W et une autonomie mesurée à 55 heures, de quoi tenir la journée et récupérer vite en fin de soirée. Sur la FE, la fiche reste plus discrète sur la puissance de charge, mais la capacité identique laisse attendre une journée d'usage sans difficulté.

Reste le nerf de la guerre, le prix. La FE s'affiche autour de 799 euros, ce qui en fait la porte d'entrée la plus abordable dans la génération S26. La Plus se positionne au-dessus, autour de 1069 à 1269 euros selon l'enseigne, même si des offres de place de marché la font parfois descendre plus bas. En conclusion, la Galaxy S26 FE est le choix le plus pertinent pour profiter de l'essentiel de l'expérience Galaxy à budget maîtrisé, tandis que la Galaxy S26 Plus s'adresse à ceux qui veulent l'écran le plus défini, la connectivité la plus à jour et la meilleure tenue dans le temps, et acceptent d'y mettre le prix.