POCO F9 Pro ou F9 Ultra : lequel choisir de cette nouvelle et puissante gamme F9 Series ?

Avant tout, sachez que ces deux modèles viennent d'arriver en deuxième et troisième positions de notre Classement Smartphone, juste derrière l'OPPO Find X9 Ultra.

Sur le plan du design, le POCO F9 Pro reste le plus contenu des deux : 157,5 mm de hauteur pour 206 g, dans un coloris Vert, avec une épaisseur de 8,8 mm qui garde l'ensemble maniable à une main.

Le POCO F9 Ultra assume un gabarit plus imposant, 163,5 mm pour 235 g dans un coloris Rouge, une différence de près de 30 grammes qui se sent à l'usage prolongé. Les deux partagent en revanche une certification IP68, rassurante face à la poussière et aux projections d'eau.

Écran et puissance : une base commune, un affichage qui varie

Les deux POCO partagent exactement le même moteur, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 associé à 12 Go de RAM, ce qui place la puissance sur un pied d'égalité : jeux exigeants, multitâche et applications lourdes passent sans broncher sur l'un comme sur l'autre. L'Ultra pousse toutefois le curseur du stockage plus loin, jusqu'à 1 To et 16 Go de RAM sur ses configurations les plus musclées, quand la Pro plafonne à 512 Go et 12 Go.

L'écart se joue sur l'écran. La Pro affiche une dalle AMOLED de 6,59 pouces à 185 Hz, déjà très fluide pour le jeu et le défilement. L'Ultra passe à 6,9 pouces et surtout à une luminosité de pointe annoncée à 10 000 nits, un argument de poids pour la lisibilité en plein soleil et le rendu des contenus HDR. Pour regarder des vidéos et jouer sur grand format, l'Ultra prend l'avantage ; pour un mobile plus ramassé, la Pro suffit largement.

Photo et vidéo : l'Ultra prend les devants

Les deux mobiles s'appuient sur un capteur principal de 200 Mpx et un module selfie de 32 Mpx, une base photo solide. L'Ultra se distingue par son ouverture principale plus large (f/1,68) et par un second capteur de 50 Mpx qui complète le dispositif, là où la Pro associe au 200 Mpx un 50 Mpx (f/2,0) et un module de 8 Mpx. Sur le papier, l'Ultra dispose donc de l'attirail le plus complet pour la basse lumière et la polyvalence.

La vidéo confirme la hiérarchie. L'Ultra filme jusqu'en 8K quand la Pro s'arrête à la 4K, un écart qui parlera à ceux qui veulent le maximum de définition pour leurs prises. Les deux profitent d'un stabilisateur et de l'autofocus, mais l'Ultra reste le choix le plus abouti pour la photo et la vidéo, tandis que la Pro couvre déjà très bien les usages courants.

Autonomie, recharge et prix : la Pro défend son rapport qualité-prix

C'est peut-être ici que la comparaison surprend. L'Ultra embarque une batterie de 8050 mAh, contre 6330 mAh pour la Pro, mais la fiche technique crédite la Pro d'une autonomie mesurée supérieure, 80 heures contre 67 heures pour l'Ultra, son écran plus petit et moins lumineux consommant moins. Les deux acceptent une charge filaire de 100 W et la recharge sans fil, de quoi refaire le plein très rapidement dans les deux cas.

Côté tarif, la Pro s'affiche à 739,90 euros et l'Ultra à 829,90 euros, soit 90 euros d'écart. En conclusion, le POCO F9 Pro est le choix le plus équilibré pour qui veut la puissance de la gamme F9 dans un format maniable et au meilleur prix, tandis que le POCO F9 Ultra s'adresse à ceux qui recherchent le plus grand écran, la photo et la vidéo les plus abouties et la plus grosse batterie, et sont prêts à composer avec un mobile plus lourd.