Le nouveau Galaxy S26 FE passe sous les 700 € dès le premier jour

Le Samsung Galaxy S26 FE arrive à 799 € avec 128 Go de stockage et 899 € en 256 Go.

Mais pour le lancement, Samsung permet déjà de baisser son prix, car du 4 septembre au 4 octobre, le code FANEDITION enlève 100 € immédiatement, quel que soit le stockage ou le coloris choisi.

Le Galaxy S26 FE revient ainsi à 699 € en 128 Go et à 799 € en 256 Go. Une remise intéressante dès le premier jour, d'autant que Samsung ajoute plusieurs autres avantages pendant la période de lancement.

✅ Les avantages du lancement 100 € de remise avec FANEDITION

Six mois de Google AI Pro, d'une valeur de 132 €

Trois mois de Samsung Care+ offerts

10 % sur les Galaxy Buds4, Buds4 Pro et certaines Galaxy Watch

30 % sur une sélection d'accessoires ⚠️ Les conditions à connaître FANEDITION n'est pas cumulable avec un autre code promotionnel

Quels sont les points forts du Galaxy S26 FE ?

Samsung ne s'est pas contenté de proposer une version allégée de ses Galaxy S26. Le Galaxy S26 FE profite notamment d'un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz. Il est donc plus grand que celui du Galaxy S26 standard.

La photo est également assez complète. On trouve un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 Mpx et surtout un téléobjectif avec zoom optique x3.

Samsung a aussi prévu une batterie de 4 900 mAh avec une recharge de 45 W. Mais l'un des gros arguments de ce modèle se trouve ailleurs : le constructeur annonce sept générations de mises à jour Android et sept ans de mises à jour de sécurité. Si vous voulez entrer davantage dans les détails, notre présentation du Galaxy S26 FE revient sur l'ensemble de ses nouveautés.

Notre avis sur l'offre de lancement Samsung

Le plus intéressant dans cette offre est clairement la remise immédiate de 100 €. Il n'y a pas d'ODR à remplir ni de remboursement à attendre : le code FANEDITION fait directement passer le Galaxy S26 FE 128 Go de 799 € à 699 €. Simple et efficace.

Et le téléphone a de sérieux points forts pour ce prix. Grand écran AMOLED 120 Hz, zoom optique x3, batterie de 4 900 mAh et sept années de suivi logiciel : l'ensemble est suffisamment complet pour répondre à des usages très différents. À 699 €, le rapport qualité-prix est franchement intéressant, surtout dans un contexte où le prix des smartphones haut de gamme a tendance à grimper.

Google AI Pro et Samsung Care+ sont davantage des bonus que des raisons d'acheter le téléphone à eux seuls. Ils peuvent néanmoins rendre le lancement plus intéressant pour ceux qui comptaient utiliser ces services. Même chose pour les remises sur les Galaxy Buds, les montres et les accessoires si vous souhaitez vous équiper en même temps.

Il faudra simplement penser à arrêter Google AI Pro ou Samsung Care+ avant la fin de leur période gratuite si vous ne souhaitez pas poursuivre les abonnements.

Vous pouvez également consulter les autres smartphones Samsung disponibles pour comparer.