Duel Samsung : le Galaxy S26 FE face au Galaxy S26, lequel choisir ?

Sur le plan du design, les deux Samsung visent des gabarits opposés. Le Galaxy S26 FE assume un grand format avec sa dalle de 6,7 pouces, un châssis de 161,6 mm de haut et un poids de 193 g qui se ressent sur de longues sessions à une main. Il se décline en Noir, Vert et Violet.

Le Galaxy S26 joue au contraire la carte de la compacité : 6,3 pouces, 149,6 mm de haut et seulement 167 g, ce qui le rend nettement plus maniable et facile à glisser dans une poche. Proposé en Noir, Blanc, Violet et Cyan, il ajoute une certification IP68 qui le protège de la poussière et des immersions, un gage de tranquillité au quotidien.

Quel écran et quel format au quotidien ?

L'écran marque la première différence. Le Galaxy S26 FE prend l'avantage sur la surface avec sa dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces en 120 Hz, idéale pour lire, regarder des vidéos ou suivre plusieurs fenêtres sans se sentir à l'étroit. Le Galaxy S26 suit avec un écran AMOLED de 6,3 pouces également en 120 Hz, plus petit mais plus dense à 409 pixels par pouce, ce qui affine le rendu du texte et des photos. Le FE offre donc plus d'espace d'affichage, le S26 une image un peu plus fine dans un format compact.

Le format découle de ce choix d'écran. Le Galaxy S26 est le plus agréable à manipuler d'une seule main grâce à ses 167 g et son gabarit resserré, un atout pour qui déteste les grands téléphones. Le Galaxy S26 FE demande plus souvent les deux mains, mais sa diagonale généreuse récompense les gros consommateurs de contenus. Le S26 privilégie la maniabilité, le S26 FE le confort visuel.

Puissance, photo et connectivité : lequel est le plus complet ?

Côté puissance, le Galaxy S26 passe devant avec son processeur Exynos 2600 épaulé par 12 Go de RAM, une combinaison taillée pour le multitâche intensif et les applications gourmandes. Le Galaxy S26 FE répond avec l'Exynos 2500 et 8 Go de RAM, largement suffisants pour la bureautique, les réseaux sociaux et le jeu occasionnel, mais avec moins de marge sur les usages les plus lourds. Pour pousser la machine, le S26 garde la main ; pour un quotidien fluide, le FE fait le travail.

En photo, les deux partagent un capteur principal de 50 mégapixels et grimpent à la vidéo 8K. Le Galaxy S26 FE se distingue par son zoom optique 3x, pratique pour se rapprocher d'un sujet sans perdre en netteté, tandis que le Galaxy S26 mise sur son traitement d'image et son ultra grand-angle. Sur la connectivité, le S26 reprend l'avantage avec le Wi-Fi 7 quand le FE se limite au Wi-Fi 6 ; les deux gèrent la 5G, le NFC et l'eSIM pour voyager sans carte physique.

Autonomie, recharge et prix : lequel offre le meilleur rapport ?

L'autonomie oppose deux philosophies. Le Galaxy S26 FE embarque la plus grosse batterie, 4900 mAh, de quoi viser une journée bien remplie sans anxiété, et accepte la recharge sans fil. Le Galaxy S26 se contente de 4300 mAh mais revendique une endurance soignée grâce à l'efficacité de sa puce, avec une recharge filaire de 25 W et la recharge sans fil. Le FE rassure par sa capacité, le S26 par sa gestion de l'énergie.

Reste le prix, souvent décisif. À l'heure actuelle, le Galaxy S26 s'affiche autour de 599 € chez les marchands autorisés, sous le Galaxy S26 FE proposé près de 799 €, un écart qui rebat les cartes en faveur du modèle compact. En conclusion, le Galaxy S26 FE est le plus convaincant pour qui veut le plus grand écran et la plus grosse batterie, tandis que le Galaxy S26 est le plus séduisant pour la compacité, la puissance et, actuellement, le tarif le plus doux.