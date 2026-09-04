POCO X8 : le smartphone milieu de gamme mise tout sur l'autonomie et l'écran lumineux

POCO, marque indépendante issue de Xiaomi présente aujourd'hui dans 98 marchés, dévoile son nouveau smartphone milieu de gamme, le POCO X8. D'après la marque, l'appareil place l'autonomie au cœur de sa proposition grâce à une batterie silicium-carbone de 8 340 mAh (capacité typique), intégrant 13% de silicium. Selon le fabricant, cette capacité représente une progression de 63,2% par rapport à celle du POCO X7, qui embarquait une batterie de 5 110 mAh. Cette évolution illustre une tendance de fond du marché : les batteries au silicium-carbone permettent désormais de loger davantage d'énergie dans un format compact, une piste également suivie par les POCO X8 Pro et X8 Pro Max, lancés en mars 2026 avec des batteries respectives de 6 500 mAh et jusqu'à 9 000 mAh selon les marchés.

Selon POCO, cette batterie veut assurer plus de deux jours d'autonomie sur une seule charge, un résultat obtenu lors de tests internes. La marque annonce également une bonne tenue dans le temps, avec au moins 80% de la capacité initiale préservée après 1 600 cycles de charge complets, soit l'équivalent de plus de six ans d'utilisation régulière selon ses calculs théoriques.

Côté charge, le POCO X8 profite de la technologie HyperCharge à 67 W, complétée par une charge inversée filaire à 22,5 W qui transforme le smartphone en batterie externe d'appoint pour d'autres appareils. À titre de comparaison, le POCO X7 plafonnait à 45 W en charge filaire.

Un écran lumineux et des certifications de confort visuel

Le POCO X8 embarque une dalle AMOLED de 6,83 pouces en définition 1,5K (2772 x 1280 pixels), avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz et un échantillonnage tactile allant jusqu'à 240 Hz, porté à 3 200 Hz en mode jeu. La luminosité de pointe grimpe jusqu'à 3 500 cd/m² sur 25% de la surface d'affichage, un niveau qui permet, selon la marque, de conserver une bonne lisibilité en plein soleil.

POCO met en avant un nouveau matériau luminescent haut de gamme, censé délivrer une image plus vive tout en réduisant la consommation d'énergie par rapport à la génération précédente. Le confort visuel est renforcé par un système de gradation DC combiné à un dimmage PWM à 3 840 Hz, ainsi que par trois certifications TÜV Rheinland portant sur la faible lumière bleue, l'absence de scintillement et le respect du rythme circadien. L'ensemble est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2 pouvant résister, dans une certaine mesure aux rayures et aux chocs.

Robustesse et photographie sous-marine

Le châssis du POCO X8 adopte une finition sablée et des lignes géométriques affirmées, pour un poids de 223 grammes et une épaisseur de 8,6 mm. L'appareil revendique des certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K, garantissant une résistance à l'immersion en eau douce stagnante jusqu'à deux mètres de profondeur pendant 72 heures, ainsi qu'une tenue face aux jets d'eau à haute pression et haute température.

Une résistance aux chutes jusqu'à trois mètres de hauteur est par ailleurs certifiée par l'organisme SGS.

Nouveauté sur ce modèle, le Underwater Mode fait son apparition dans le catalogue POCO. Cette fonctionnalité logicielle de l'appareil photo permet de photographier jusqu'à 30 minutes en eau douce stagnante à deux mètres de profondeur maximum, y compris à travers un aquarium. La marque recommande néanmoins l'usage d'une coque étanche professionnelle pour toute utilisation prolongée ou en conditions plus exigeantes, l'immersion en eau de mer ou en piscine n'étant pas couverte par la garantie.

Performances et photographie soutenues par l'intelligence artificielle

Le POCO X8 s'appuie sur la plateforme mobile Snapdragon 6s Gen 4, gravée en 4 nanomètres, associée à un processeur octa-core cadencé jusqu'à 2,4 GHz et à une puce graphique Adreno. Trois configurations mémoire sont proposées : 6+128 Go en LPDDR4X et UFS 2.2, puis 8+256 Go ou 12+256 Go en LPDDR4X associée à de l'UFS 3.1, plus rapide. Le smartphone tourne sous Xiaomi HyperOS 3, qui embarque l'interface HyperIsland ainsi que l'assistant Google Gemini, complété par la fonction Circle to Search.

Sur le plan des photos, notez que le capteur principal de 50 mégapixels bénéficie d'une stabilisation optique et électronique combinée (OIS et EIS), pour des portraits que la marque annonce plus détaillés et naturels quelles que soient les conditions de lumière. On peut compter sur un mode Double Vidéo permettant l'enregistrement simultané par les capteurs avant et arrière. Plusieurs outils de retouche pilotés par intelligence artificielle sont intégrés à l'appareil : suppression des reflets, effacement d'objets, extension et amélioration d'image, ou encore embellissement automatique des clichés.

Côté connectivité, le POCO X8 propose du double SIM nano, du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac et du NFC. La fonction Communication Hors-Ligne Xiaomi, nécessitant une carte SIM et un compte Xiaomi connecté, permet de passer des appels vocaux jusqu'à 1,5 kilomètre en environnement ouvert et dégagé, sans couverture réseau classique, bien qu'elle ne soit pas conçue pour les communications d'urgence. L'audio profite d'un double haut-parleur avec un gain de volume pouvant atteindre 300%, ainsi que du Dolby Atmos et du Hi-Res Audio.

Disponibilité et prix

Le POCO X8 est proposé en France en trois coloris : blanc, noir et orange. Deux configurations mémoire sont disponibles à l'achat. La version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est affichée à 403 euros, avec une offre de lancement à 299 euros valable du 1er au 21 septembre 2026. La version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est quant à elle proposée à 453 euros, ramenée à 329 euros pendant la même période promotionnelle.