Le Pixel 11 est déjà là, mais cet ancien Pro XL perd 450 € et devient très tentant

L'arrivée d'une nouvelle génération a souvent un effet très intéressant : le prix de la précédente commence à chuter. C'est exactement ce qui arrive au Google Pixel 10 Pro XL.

La Rédac LesMobiles - publié le 04/09/2026 à 12h30
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Vue rapprochée du bloc optique arrière d'un smartphone gris sur fond clair.

Lancé à 1 299 € dans sa version 256 Go, le Pixel Pro XL apparaît aujourd'hui à 849,99 € neuf sur Rakuten, soit quasiment 450 € de moins.

J'obtiens le Pixel 10 Pro XL

Le Pixel 11 est plus récent, mais le Pixel 10 Pro XL reste un vrai Pro XL

Une nouvelle génération ne rend pas automatiquement la précédente obsolète. Ici, on garde un écran de 6,8 pouces, 16 Go de RAM et une puce Tensor G5.

Mais c'est surtout en photo que le suffixe Pro XL conserve tout son intérêt, avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 48 Mpx et surtout un téléobjectif périscopique x5 de 48 Mpx.

À 849,99 €, son positionnement change complètement

À 1 299 €, le Pixel 10 Pro XL affrontait directement les autres smartphones ultra haut de gamme. À 849,99 €, l'équation n'est plus la même.

Il conserve son grand écran, ses 16 Go de RAM et son équipement photo premium, mais avec près de 450 € de décote. Pour surveiller les autres baisses de prix du moment, vous pouvez aussi consulter nos promos Rakuten sur les smartphones.

✅ Pourquoi il devient tentant

  • 849,99 € au lieu de 1 299 € au lancement
  • 256 Go de stockage
  • 16 Go de RAM
  • Téléobjectif périscopique x5
  • Grand écran de 6,8 pouces

⚠️ Avant de commander

  • Version importée
  • Deux eSIM et pas de Nano SIM sur l'offre vérifiée
  • Vérifier les conditions du vendeur
  • Garantie vendeur de 2 ans annoncée

Faut-il forcément choisir le Pixel 11 ?

Si votre priorité est d'avoir la toute dernière génération, oui. Mais si vous cherchez surtout le meilleur équipement possible pour votre budget, cette décote du Pixel 10 Pro XL mérite clairement réflexion.

Vous pouvez également retrouver les autres Google Pixel pour comparer.

J'obtiens le Pixel 10 Pro XL

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