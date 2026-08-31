Duel des pliables premium : le Pixel 11 Pro Fold face au Galaxy Z Fold8

Sur le plan du design, les deux pliables adoptent des philosophies opposées. Le Google Pixel 11 Pro Fold mise sur la surface, avec un écran intérieur pliable de 8,0 pouces qui déploie une véritable dalle de tablette dans la poche, le tout dans un gabarit de 155 mm de haut pour 239 g. Sa charnière retravaillée assure une fermeture parfaitement plate, mais son poids se ressent en main sur une longue session de lecture. Il se décline en Vert et Noir.

Le Samsung Galaxy Z Fold8 prend le contre-pied avec la finesse et la légèreté : 201 g sur la balance et un profil d'une minceur remarquable une fois déplié, ce qui le rend plus facile à tenir d'une seule main. Son écran intérieur Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces reste un peu plus compact que celui du Pixel, un compromis en faveur de la maniabilité. Il existe en Noir, Blanc, Violet et Vert, et affiche une certification IP48 pour la résistance à l'eau, là où le Pixel joue surtout la carte de la charnière renforcée.

Quel écran pliable et quelle puissance pour le multitâche ?

L'écran est le cœur d'un pliable. Le Pixel 11 Pro Fold prend l'avantage sur la taille avec sa dalle interne de 8,0 pouces, idéale pour afficher deux applications côte à côte ou lire de longs documents sans scroller en permanence. Son écran externe OLED de 6,5 pouces en 120 Hz permet un usage smartphone classique une fois replié. Le Galaxy Z Fold8 suit avec une dalle interne Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces, un peu plus petite mais très contrastée et lumineuse, également en 120 Hz pour une navigation fluide. Le Pixel offre donc plus de surface de travail, le Samsung une dalle légèrement plus dense dans un format déplié plus fin.

Côté puissance, le Galaxy Z Fold8 passe devant grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, dont les performances brutes se placent nettement au-dessus, un atout pour le jeu exigeant et l'export vidéo. Le Pixel 11 Pro Fold répond avec sa puce maison Google Tensor G6 et ses 16 Go de RAM, moins rapide sur les tâches les plus lourdes mais taillée pour les fonctions d'intelligence artificielle et le traitement logiciel. Pour du multitâche bureautique et de l'IA au quotidien, le Pixel suffit largement ; pour la performance pure, le Samsung garde la main.

Photo, logiciel et connectivité : lequel est le plus complet ?

En photo, les deux misent sur un capteur principal généreux. Le Galaxy Z Fold8 s'appuie sur un capteur de 50 mégapixels épaulé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels et grimpe jusqu'à la vidéo 8K, de quoi filmer avec une belle marge de recadrage. Le Pixel 11 Pro Fold mise sur son capteur de 48 mégapixels et surtout sur son téléobjectif, qui autorise un vrai zoom optique, complété par le traitement logiciel de Google réputé pour ses clichés en basse lumière. Le Samsung impressionne sur la vidéo et l'ultra grand-angle, le Pixel sur le zoom et la retouche assistée.

Sur le logiciel, le Pixel 11 Pro Fold se distingue par Android 17 et ses fonctions d'IA intégrées, pensées pour le multitâche sur grand écran. Le Galaxy Z Fold8 répond avec un engagement de sept ans de mises à jour, un argument de poids pour garder l'appareil pertinent longtemps. Pour la connectivité, le Pixel reprend l'avantage avec le Wi-Fi 7, quand le Samsung se limite au Wi-Fi 6 ; les deux partagent le Bluetooth 6, la 5G, le NFC et la compatibilité eSIM pour voyager sans carte physique.

Autonomie, recharge et prix : lequel offre le meilleur rapport ?

Les deux batteries sont quasi identiques sur le papier, 4806 mAh pour le Pixel et 4800 mAh pour le Samsung, de quoi tenir une journée d'usage mixte malgré les grandes dalles. La différence se joue sur la recharge : le Galaxy Z Fold8 grimpe à 45 W en filaire pour un plein plus rapide, tandis que le Pixel 11 Pro Fold plafonne à 30 W mais ajoute la recharge sans fil, pratique pour poser l'appareil sur un socle au bureau. Le Samsung recharge plus vite par le câble, le Pixel offre plus de souplesse au quotidien.

Reste le prix, souvent décisif sur ce segment. Le Galaxy Z Fold8 s'affiche autour de 1585 € chez les marchands autorisés, contre environ 1999 € pour le Pixel 11 Pro Fold, soit près de 400 € d'écart en faveur du Samsung. En conclusion, le Pixel 11 Pro Fold est le plus convaincant pour qui veut la plus grande surface d'écran, l'IA de Google et la recharge sans fil, tandis que le Galaxy Z Fold8 est le plus équilibré pour la puissance, la vidéo et le budget, avec un tarif nettement plus accessible.