Redmi Note 17 Pro : une étanchéité record et une batterie de 9 000 mAh confirmées

À retenir Le Redmi Note 17 Pro dispose d'une certification IP69K pour une étanchéité maximale.

dispose d'une certification pour une étanchéité maximale. Il est équipé d'une batterie de 9 000 mAh avec une charge rapide de 67 watts .

avec une charge rapide de . Un programme de garantie permet un remplacement gratuit de la batterie si sa capacité est inférieure à 80% après quatre ans.

D'après la marque, le Redmi Note 17 Pro cumule quatre certifications d'étanchéité : IP66, IP68, IP69 et IP69K. Concrètement, on peut résumer par « qui peut le plus, peut le moins ». Cette dernière norme, la plus exigeante du marché, garantit une résistance aux jets d'eau à haute pression et à haute température. L’appareil n’est pas le seul du marché à proposer une telle protection car plusieurs mobiles dont le Honor Magic8 Pro, le Magic8 Lite, le OnePlus 15, par exemple. ou Selon le fabricant, l'appareil a également obtenu une certification TÜV SÜD attestant d'une résistance à une immersion de 2 mètres pendant 72 heures.

Côté robustesse encore, l'écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2, capable selon Xiaomi de résister à des chutes sur une surface en marbre depuis une hauteur de 3 mètres. Le smartphone a par ailleurs reçu une double certification cinq étoiles de résistance aux chocs, délivrée par les organismes SGS et CQC. Cette combinaison de protections place le Redmi Note 17 Pro parmi les modèles milieu de gamme les plus endurants actuellement annoncés, alors que la génération précédente se limitait à des certifications IP68 et IP69K classiques.

Une batterie de 9 000 mAh et un programme de garantie inédit

Le point fort du téléphone reste sa batterie d’une capacité de 9 000 mAh, associée à une charge filaire rapide de 67 watts et à une fonction de charge inversée filaire de 22,5 watts. C’est une évolution majeure par rapport aux générations antérieures de la gamme Redmi Note.

Selon Xiaomi, l'appareil bénéficie d'un programme de santé de la batterie sur plusieurs années : de la première à la quatrième année, tout utilisateur constatant une capacité inférieure à 80% de la capacité d'origine peut obtenir un remplacement gratuit de la batterie. À la cinquième année, en cas de capacité toujours inférieure à ce seuil, le fabricant propose une mise à niveau gratuite vers une batterie de capacité supérieure. Ce type de garantie prolongée reste rare sur le segment intermédiaire, où les constructeurs concurrents proposent généralement une garantie standard de deux ans sans extension liée à l'usure.

La gamme Note 17 devrait aussi comprendre un modèle Pro Max, doté d'une batterie encore plus imposante d'environ 10 000 mAh, d'un capteur photo de 200 mégapixels et d'une puce MediaTek Dimensity 7500, mais ce modèle arriverait plus tard, probablement en août ou septembre selon les rumeurs.

Le lancement officiel du Redmi Note 17 Pro est confirmé pour le 14 juillet 2026 sur le marché chinois.

