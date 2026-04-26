Promo Apple : Grosse baisse de prix sur Amazon pour l'iPhone 16

L'iPhone 16 (128 Go) est actuellement proposé à 749,00 € au lieu de 869,00 €. Pour un smartphone qui a soufflé sa première bougie il y a quelques mois, cette remise de 14 % le place comme l'une des alternatives les plus sérieuses face à un iPhone 17 encore très onéreux.

Avec l'unification des puces pour l'Apple Intelligence, l'iPhone 16 reste une bête de course capable de tenir tête aux flagships récents, tout en allégeant considérablement la facture.

Pourquoi l'iPhone 16 est un bon juste milieu en 2026 ?

Historiquement, c'est souvent la génération précédente qui offre le meilleur rapport qualité/prix neuf chez les mobiles Apple. À 749 €, vous bénéficiez d'une technologie qui a déjà fait ses preuves.

Avec une économie de 120 € par rapport au prix conseillé (et beaucoup plus par rapport à l'iPhone 17), vous sécurisez un smartphone qui recevra des mises à jour majeures d'iOS jusqu'en 2031 au minimum.

L'iPhone 16 a marqué une rupture avec son bouton « Commande de l'appareil photo » et son processeur optimisé pour l'IA. En 2026, ces fonctionnalités sont parfaitement intégrées et matures.

Un bon investissement

En 2026, l'achat d'occasion ou de modèles « N-1 » est devenu un réflexe pour beaucoup. Acheter l'iPhone 16 neuf à ce prix, c'est aussi s'offrir la tranquillité d'une batterie neuve et d'une garantie constructeur complète.

✅ Les avantages en 2026 Prix ultra-compétitif face à l'iPhone 17.

Parfaitement compatible avec Apple Intelligence.

Zéro compromis sur la qualité photo/vidéo. ⚠️ Ce qu'il faut savoir Un écran 60 Hz.

Stockage de 128 Go qui peut saturer vite en ProRAW.

Le coloris Noir est le seul bénéficiant de ce prix plancher.

749 € est un coût, mais vous garderez très longtemps cet appareil, et sa décote est faible, ce qui veut dire que si vou souhaitez en changer plus tôt, il est facile à revendre ou à faire reprendre pour changer d'appareil.