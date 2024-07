Promos B&You : 5 forfaits sans engagement à partir de 1,99€/mois sur le réseau Bouygues Telecom

Découvrez le forfait 2Go à 1,99€ par mois : une offre à petit prix sans engagement

Si vous avez besoin d'un faible volume de données chaque mois, Bouygues Telecom propose une offre idéale pour vous ! Le forfait 2Go est le moins cher de sa catégorie.

Pour seulement 1,99€ par mois, il comprend des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 2 Go de données utilisables en Europe et dans les DOM. Profitez de votre téléphone en toute tranquillité, que vous soyez en métropole, dans les départements d'Outre-Mer ou en voyage en Europe.

Une offre parfaite pour rester connecté à moindre coût !

Le forfait B&You 20Go à 5.99€

Si vous avez besoin d'un peu plus de données chaque mois, Bouygues Telecom propose l'offre B&You 20Go à seulement 5,99€ par mois. Cette formule est particulièrement attrayante pour son prix abordable et répond à la consommation moyenne des Français.

Selon le dernier rapport de l'ARCEP au premier trimestre 2024, les utilisateurs de téléphone mobile ont consommé en moyenne 16 gigaoctets de données, effectué 3h32 d'appels vocaux et envoyé 103 SMS par mois.

En termes de communications, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu'en Europe et dans les DOM.

En voyage dans ces zones, l'opérateur vous offre jusqu'à 16Go d'internet (décomptés des 20Go inclus dans le forfait de base). Profitez d'une connectivité étendue sans vous soucier des frais supplémentaires !

Un forfait 5G à moins de 10€ ? Optez pour le forfait B&You 100Go !

Bouygues Telecom propose un forfait mobile 100 Go à seulement 8,99€ par mois, sans engagement, ce qui est une offre compétitive.

Ce forfait vous offre une généreuse enveloppe de données de 100 Go, dont 25 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Parfait pour regarder des films en haute qualité ou pour partager la connexion de votre smartphone.

De plus, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, et vous bénéficiez de la vitesse 5G incluse avec cet abonnement B&Youu.

Deux autres forfaits 150Go et 300Go pour moins de 18€

Pour les utilisateurs intensifs de données, Bouygues Telecom propose deux forfaits généreux : l'un avec 150Go à 11,99€ par mois et l'autre avec 300Go à 17,99€ par mois, tous deux en 5G.

Comme pour tous les autres forfaits B&You, ces offres incluent des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu'en voyage dans l'UE et les DOM. En Europe et DOM, vous pouvez consommer jusqu'à 35Go de données par mois.

Profitez d'une connectivité étendue à un prix avantageux !