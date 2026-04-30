Realme 16 5G : miroir pour selfies, grosse batterie et sécurité renforcée pour séduire les jeunes

À retenir Le realme 16 5G intègre un miroir physique pour faciliter le cadrage des selfies.

intègre un pour faciliter le cadrage des selfies. Il dispose d'une batterie de 6550 mAh pour une autonomie prolongée et une durée de vie annoncée de 6 ans.

pour une autonomie prolongée et une durée de vie annoncée de 6 ans. Le smartphone est équipé de deux capteurs de 50 mégapixels pour des photos de qualité.

pour des photos de qualité. Il offre des fonctions de sécurité renforcée avec realme UI 7.0, incluant la protection contre le vol.

avec realme UI 7.0, incluant la protection contre le vol. Le prix public conseillé est de 399,99 euros, avec une offre de lancement à 379,99 euros.

Avec le realme 16 5G, la marque met l’accent sur les usages des jeunes utilisateurs, en particulier la photo et les réseaux sociaux. En effet, selon le fabricant, ce modèle intègre un miroir physique directement placé à côté du module photo arrière, une première dans ce segment. Vous l’avez compris, l’idée est de faciliter le cadrage lorsqu’on prend des selfies avec le capteur principal. Ce « Selfie Mirror », d’après realme, est un petit disque qui sert de viseur pour se positionner correctement et permettant ainsi d’avoir de meilleurs rendus avec la caméra frontale.

Des photos plus réussies avec le capteur principal

Ce n’est u secret pour personne, les capteurs à selfie, installés sur la face avant des smartphones et moins performant que le capteur principal qui est situé au dos. Même si certains modèles, notamment chez Honor ou encore realme embarquent le même nombre de pixels que les modules placés à l’arrière, la qualité est moindre.

Ici, realme fait le pari d’un élément matériel simple, mais orienté vers une meilleure qualité d’image en incitant donc à utiliser le capteur principal. Selon la marque, le realme 16 5G embarque deux appareils photo de 50 mégapixels signés Sony : un module arrière de 50 mégapixels, ouvert à f/1,8 avec un champ de 75°, et une caméra frontale de 50 mégapixels, f/2,4, annoncée avec un champ de 86°. L’objectif affiché est de proposer une qualité d’image homogène et détaillée, quelle que soit la caméra utilisée.

Pour l’affichage, notez que le smartphone s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,57 pouces, avec une définition de 1080 x 2372 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un ensemble cohérent avec les capacités du SoC MediaTek Dimensity 6400 Turbo intégré.

Ce dernier repose sur une architecture 8 cœurs avec deux Cortex‑A76 cadencés jusqu’à 2,5 GHz et six Cortex‑A55 à 2 GHz, épaulés par un GPU Mali‑G57 MP2. Dans la pratique, le realme 16 5G se positionne ainsi face à des modèles concurrents comme les Redmi de Xiaomi et Galaxy A37 et Galaxy A57 de Samsung, qui misent eux aussi sur des puces milieu de gamme 5G et des écrans AMOLED rapides, mais sans miroir dédié aux selfies.

Autonomie, robustesse et longévité logicielle

Au‑delà de la partie photo, la fiche technique française insiste sur l’endurance. D’après la marque, le realme 16 5G intègre une batterie de 6550 mAh, avec l’objectif de proposer une autonomie prolongée au quotidien. Realme évoque une durée de vie atteignant 6 ans, avec une capacité conservée à plus de 80% après 1600 cycles de charge, un chiffre supérieur à ce que communiquent généralement de nombreux concurrents dans cette gamme de prix.

La charge rapide atteint 45 W, un niveau inférieur à certains modèles très agressifs sur ce point, mais qui reste plus élevé que celui de plusieurs smartphones milieu de gamme restés autour de 25 à 30 W. Selon le fabricant, le smartphone propose aussi une fonction de charge Bypass, permettant d’alimenter l’appareil en limitant le passage par la batterie lors d’usages intensifs branchés, ainsi qu’une charge inversée pour dépanner d’autres terminaux. Ces fonctions visent à renforcer la polyvalence de l’appareil, en complément de la capacité importante de la batterie.

La marque met également l’accent sur la robustesse matérielle puisque le smartphone profite des certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K, un niveau de protection rarement annoncé sur un smartphone positionné milieu de gamme. Ces indices signifient une résistance à la poussière, aux jets d’eau puissants et à certaines conditions de nettoyage haute pression, là où de nombreux concurrents se limitent à IP67 ou IP68. Pour protéger l’écran, realme indique l’utilisation d’un verre AGC DT‑Star D+.

Selon les informations communiquées par la marque, le realme 16 5G doit bénéficier de 5 années de mises à jour Android.

Sécurité et logiciel : realme UI 7.0 et fonction anti‑vol

Côté logiciel, le realme 16 5G arrive avec Android 16 et realme UI 7.0, la nouvelle interface de la marque. D’après realme, cette version mise sur un design « Light Glass » fait de jeux de transparence, une réorganisation des éléments de l’écran de verrouillage et des options de personnalisation supplémentaires. Sur ce modèle, l’une des nouveautés mises en avant concerne la sécurité et la lutte contre le vol.

La fonction « Theft Protection » de realme UI 7.0, désormais disponible sur ce smartphone, entend limiter les risques en cas de vol ou de manipulation suspecte. Selon le fabricant, le système peut déclencher automatiquement le verrouillage de l’appareil, le passage en mode économie d’énergie et une alarme sonore lorsqu’il détecte certaines situations : retrait de la carte SIM, interruption de charge (par exemple lorsqu’un téléphone est débranché dans un café ou à l’aéroport) ou déconnexion des écouteurs, un scénario pensé pour les pickpockets dans les transports.

Grâce à la batterie de grande capacité, realme explique que l’alarme peut retentir sur une période prolongée, jusqu’à désactivation via un code ou la reconnaissance faciale. L’appareil devient alors difficilement utilisable et peu attractif pour un voleur, ce qui, selon la marque, augmente les chances de le localiser ou de le récupérer. Cette fonction vient en plus de la technologie Android 16 Security Shield, qui propose déjà des outils comme la détection d’appels frauduleux, le blocage de sites malveillants sur les réseaux Wi‑Fi publics et un espace privé renforcé par la biométrie.

En parallèle, realme UI 7.0 introduit diverses fonctionnalités liées à l’IA : modes portrait améliorés, outils d’édition photo et vidéo, effets dynamiques pour les fonds d’écran et options de personnalisation avancées, dans la lignée des autres surcouches Android actuelles. Ces fonctions visent à tirer parti des capteurs photo de 50 MP et du Selfie Mirror, afin de proposer des portraits et selfies plus travaillés que sur les générations précédentes.

Disponibilité et prix

En France, le realme 16 5G sera proposé dans une unique configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Côté finition, la marque prévoit deux coloris : un modèle noir nommé Air Black et une déclinaison blanche appelée Air White. Selon realme, le smartphone sera commercialisé en France à partir du 12 mai 2026. Le prix public conseillé est fixé à 399,99 euros pour la version 8+256 Go. Une offre de lancement est prévue entre le 12 mai et le 31 mai, avec un tarif de 379,99 euros.

