Red Magic 9s Pro : un aperçu de son design revu et une puissance de feu pour les gamers

Selon les rendus officiels dévoilés par la marque avant son lancement officiel d’ici quelques jours, le Red Magic 9s Pro arbore un look assez différent de ses prédécesseurs. Disponible en quatre coloris (Dark Knight, Day Warrior, Deuterium Front Transparent Dark Night et Deuterium Front Transparent Silver Wing), il conserve une forme anguleuse avec des tranches plates mais apporte plusieurs changements notables.

À l'arrière, les modules photo ont été déplacés sur le côté, tout comme le flash qui n'est plus au-dessus mais à côté des capteurs. Le logo Red Magic a aussi été décalé au niveau de la tranche. Le ventilateur, élément distinctif des smartphones gaming de Nubia, est toujours présent mais s'intègre désormais de façon plus discrète en imitant un troisième capteur photo. Sur la face avant, les bordures d'écran semblent avoir été affinées par rapport au Red Magic 8s Pro. Nubia promet une expérience visuelle immersive pour les joueurs notamment grâce à sa caméra sous l’écran, l’un des seuls smartphones à proposer cette technologie.

Une configuration des plus musclées pour des performances de pointe

Côté hardware, le Red Magic 9s Pro ne fait pas dans la demi-mesure. Il embarquera la puce Snapdragon 8 Gen 3, dernière génération des processeurs haut de gamme de Qualcomm sortie fin 2023. D'après les informations de Nubia, le cœur principal Cortex-X4 serait même overclocké à 3,4 GHz (contre 3,3 GHz sur la version standard) et le GPU verrait sa fréquence augmentée de 1 GHz. Cette puissance brute sera aidée par de la mémoire vive LPDDR5X et un stockage en UFS 4.0, ce qui devrait assurer des débits élevés et des temps de chargement réduits. De quoi faire tourner les jeux les plus gourmands dans d'excellentes conditions. La surchauffe est souvent le point faible des smartphones gaming. Pour y remédier, Nubia a conçu un système de refroidissement multicouche baptisé ICE 13.5. Il combine une chambre à vapeur de grade 10 000, un gel de refroidissement innovant et un ventilateur centrifuge haute vitesse en alliage.

Selon la marque, ce dispositif serait capable de réduire la température du châssis jusqu'à 19,5°C et celle du cœur du processeur de 25°C. De quoi permettre de longues sessions de jeu sans réduction des performances due à la surchauffe.

Des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour une expérience utilisateur optimisée

Le Red Magic 9s Pro devrait intégrer un grand modèle de langage (LLM) pour apporter des fonctionnalités d'IA. Nubia promet notamment un temps de réponse d'une seconde pour la génération de texte. Bien que les détails soient encore minces à ce sujet, on peut s'attendre à des options de résumé de texte, de prise de notes intelligente ou encore d'optimisation automatique des réglages en fonction du jeu lancé. L'IA pourrait bien devenir un atout clé pour les smartphones gaming.

Le Red Magic 9s Pro sera officiellement dévoilé le 3 juillet lors d'une conférence en ligne. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur le site de la marque, preuve de la confiance de Nubia dans son nouveau fleuron.

Avec son design retravaillé, sa fiche technique musclée et ses innovations en matière de refroidissement et d'intelligence artificielle, le Red Magic 9s Pro sera scruté de près. Il pourrait bien s'imposer comme la nouvelle référence des smartphones gaming haut de gamme en cette deuxième moitié d'année 2024.