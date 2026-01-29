Redmi Note 15 Series : Xiaomi muscle énormément l’autonomie et la durabilité à petit prix !

La nouvelle série Redmi Note 15 arrive avec un objectif limpide : tenir plus longtemps, encaisser davantage, et garder ce qui fonctionnait déjà avant !

Rémi Deschamps - publié le 29/01/2026 à 17h45
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Xiaomi lance en France sa Redmi Note 15 Series avec cinq modèles au menu (si l'on compte les versions LTE), du Redmi Note 15 « classique » aux versions Pro et Pro+ plus ambitieuses. 

L’idée derrière cette nouvelle génération est de conserver les bases de cette gamme à succès et de pousser l’autonomie (avec des batteries silicium-carbone sur plusieurs modèles), ainsi que de renforcer la durabilité (verre plus résistant, certifications, indices de protection).

Le tout s’ajoute à un bon écran AMOLED et à des modules photo très capables pour du milieu de gamme.

Pour un aperçu complet et les déclinaisons, vous pouvez aussi consulter notre actu dédiée : Xiaomi lance la série Redmi Note 15 en France.

Ce que Xiaomi change sur la Redmi Note 15 Series

Premier gros changement avec la génération précédente : l’autonomie. Xiaomi met en avant des batteries gargantuesques, avec jusqu’à 6 580 mAh sur le Redmi Note 15 Pro et 6 500 mAh sur le Redmi Note 15 Pro+, tandis que le Redmi Note 15 vise une longue endurance avec 6 000 mAh

Avec le nombre de smartphones à grosse batterie arrivés récemment, difficile de ne pas voir là un véritable avènement du « smartphone endurant ». Que ce soit pour le streaming, les réseaux, la navigation GPS ou simplement deux grosses journées sans stress, la gamme de Xiaomi s’inscrit pleinement dans ce mouvement, et c’est un vrai succès.

Xiaomi Redmi Note 15 Series

Deuxième point : la résistance. Xiaomi insiste particulièrement sur la durabilité (châssis renforcé, tests, indices de protection), avec une montée en gamme plus nette sur les modèles Pro. 

Dans la pratique, c’est un élément très intéressant pour ceux qui veulent un téléphone solide et qui va durer plusieurs années, surtout dans cette tranche de prix où un écran cassé coûte vite cher.

La série Redmi Note 15 est un trio pragmatique qui améliore ce qui avait besoin de l’être pour rester cohérent en 2026.

Quel modèle Redmi Note 15 choisir ?

Redmi Note 15 : le plus simple et le plus « passe-partout ». Il vise avant tout l’endurance et la polyvalence, avec un écran AMOLED et une batterie plutôt généreuse. C’est le choix logique si vous voulez un Redmi Note efficace et pas cher, sans viser la fiche la plus « musclée ». Il existe en version 4G et 5G.

Redmi Note 15 Pro : l’équilibre. On monte en gamme sur les finitions, la protection, la photo et l’écran. C’est le modèle à choisir si vous voulez un téléphone plus complet, un excellent entre-deux, sans monter au tarif du Pro+. Il existe également en version 4G et 5G.

Redmi Note 15 Pro+ : la vitrine de la série. Batterie plus généreuse, charge rapide plus ambitieuse, et une fiche technique qui vise clairement le haut du panier, presque du haut de gamme. Si vous voulez « le Redmi Note le plus premium », c’est lui qui assume ce rôle.

