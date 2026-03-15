Alerte enlèvement : fr-alert va faire sonner les smartphones pour retrouver les enfants disparus

À retenir Le ministère de la Justice intègre FR‑Alert pour moderniser la diffusion des alertes via smartphones.

pour moderniser la diffusion des alertes via smartphones. Le dispositif Alerte Enlèvement vise à alerter la population lors de l'enlèvement d'un enfant mineur en danger.

vise à alerter la population lors de l'enlèvement d'un enfant mineur en danger. Depuis 2006, il a été déclenché 37 fois, permettant de retrouver 38 enfants vivants.

Mis en place en 2006, le dispositif Alerte Enlèvement a pour vocation d’alerter la population lorsqu’un enfant mineur est enlevé et que sa vie ou son intégrité physique est menacée. Le service répond à des critères stricts : enlèvement avéré, victime mineure, danger sérieux et éléments d’identification suffisamment précis pour être diffusés.

Le message, rédigé par le procureur de la République, décrit l’enfant (prénom, apparence, vêtements, parfois photo), le ou les suspects, un véhicule éventuel et comporte un numéro unique pour recueillir les témoignages.

Depuis vingt ans, l’alerte s’appuie sur une diffusion massive via la télévision, la radio, les réseaux sociaux, les panneaux en gare et sur autoroute, ainsi que des supports urbains et des sites Internet partenaires. D’après les bilans officiels, le dispositif a été déclenché 37 fois et a permis de retrouver 38 enfants vivants (plusieurs enfants pouvant faire l’objet d’un seul signalement en cas de fratrie).

Ainsi, les autorités veulent désormais l’adapter aux usages numériques actuels en s’appuyant sur le smartphone, devenu l’outil principal d’information de nombreux citoyens. D’après le ministère de la Justice, l’intégration de FR‑Alert doit « moderniser le dispositif » et pourrait permettre de toucher environ 75% des détenteurs de smartphones.

Comment FR‑Alert change la diffusion des alertes

FR‑Alert, opérationnel depuis 2022 est, pour sa part, utilisé pour prévenir de risques majeurs (intempéries violentes, incidents graves, menaces d’attentat). Ce dispositif utilise la diffusion cellulaire pour envoyer un message à tous les téléphones présents dans une zone géographique donnée.

Ce système ne fonctionne pas comme un SMS classique car le message est transmis via les antennes relais, ce qui permet de rester efficace même en cas de réseau saturé. Notez qu’aucune inscription ni application n’est nécessaire, tout mobile compatible connecté dans la zone ciblée reçoit automatiquement l’alerte.

Pour Alerte Enlèvement, la notification FR‑Alert apparaîtra de manière prioritaire sur l’écran du smartphone, souvent en plein écran, avec un signal sonore puissant, y compris si l’appareil est en mode silencieux. Le dispositif peut être déclenché à l’échelle nationale ou régionale, selon les besoins de l’enquête, et tout téléphone entrant dans le périmètre recevra le message.

L’objectif, selon le ministère, est de mobiliser en quelques minutes un maximum de témoins potentiels, en complément des médias audiovisuels, des réseaux sociaux et des panneaux d’affichage, qui restent pleinement utilisés.

Les autorités rappellent que ce nouveau canal ne modifie ni la procédure de déclenchement ni la durée de l’alerte, fixée à trois heures renouvelables.

Il s’ajoute aux outils existants, à la manière de ce qui est déjà pratiqué dans d’autres pays pour les enlèvements d’enfants, où des alertes mobiles ont contribué à la localisation rapide de victimes.

La mise en œuvre de cette intégration est annoncée « prochainement », sans date précise.