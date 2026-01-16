Xiaomi lance la série Redmi Note 15 en France avec batteries au silicium-carbone et durabilité renforcée

Xiaomi annonce donc le lancement en France de cinq modèles : Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro (4G), Redmi Note 15 5G et Redmi Note 15. Selon le fabricant, toute la gamme repose sur la nouvelle technologie de durabilité réunie sous l’appellation « Redmi Titan », qui associe des batteries de grande capacité, des renforts structurels et une meilleure protection contre l’eau et la poussière.

Sur le haut du panier, les modèles Pro+ 5G et Pro 5G débarquent avec des fonctionnalités que Xiaomi présente comme parmi les plus avancées sur ce segment de prix, notamment en matière de résistance et de charge rapide.

Toute la série adopte des batteries au silicium‑carbone, alors que la plupart des concurrents restent sur des batteries lithium‑ion classiques.

Xiaomi Redmi Note 15 5G

Batteries silicium‑carbone, charge rapide et certification de résistance

D’après Xiaomi, le Redmi Note 15 Pro+ 5G dispose d’une batterie de 6500 mAh (10% de silicium‑carbone) associée à une charge filaire HyperCharge de 100 W et à une charge inversée de 22,5 W. Les autres modèles Pro adoptent également des batteries SiC, avec 6580 mAh pour le Redmi Note 15 Pro 5G et 6500 mAh pour le Redmi Note 15 Pro, tandis que le Redmi Note 15 5G affiche 5520 mAh et le Redmi Note 15 6000 mAh.

Sur les modèles Pro, ces batteries SiC fonctionnent avec le système de gestion Xiaomi Surge, qui serait capable de maintenir au moins 80% de la capacité après 1600 cycles, soit environ six ans d’utilisation typique selon le constructeur.

Notez que toute la gamme accepte la charge inversée filaire, jusqu’à 22,5 W sur les Redmi Note 15 Pro+ 5G et Pro 5G, et jusqu’à 18 W sur le Redmi Note 15 Pro, le Redmi Note 15 5G et le Redmi Note 15.

Xiaomi Redmi Note 15

Les Redmi Note 15 Pro+ 5G et Pro 5G profitent d’une certification SGS Premium Performance pour la résistance aux chutes, aux chocs et à la flexion, en s’appuyant sur un châssis renforcé, une carte mère haute résistance et une structure multicouche absorbant les impacts. Ils sont protégés par du verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et annoncés comme capables de supporter des chutes jusqu’à 2,5 mètres sur une surface de test, ce qui place leur robustesse au‑dessus de nombreux smartphones concurrents qui se contentent souvent d’une protection IP standard et d’un verre Gorilla d’ancienne génération.

Etanchéité poussée, écrans lumineux et expérience multimédia

Selon le fabricant, les Redmi Note 15 Pro+ 5G et Redmi Note 15 Pro 5G combinent plusieurs indices IP (IP66, IP68, IP69 et IP69K) et sont annoncés comme résistants à une immersion jusqu’à 2 mètres pendant 24 heures en conditions de laboratoire.

Les Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G et Redmi Note 15 n’atteignent pas ces niveaux d’indice IP mais profitent tout de même d’une protection renforcée contre les éclaboussures et les environnements difficiles, selon Xiaomi. Toute la série intègre la fonction Wet Touch 2.0, qui permet de conserver une bonne réactivité tactile même avec les doigts mouillés.

Côté affichage, les Redmi Note 15 Pro+ 5G et Pro 5G sont dotés d’un écran de 6,83 pouces, alors que les Redmi Note 15 Pro (4G), Redmi Note 15 5G et Redmi Note 15 se contentent d’une diagonale de 6,77 pouces. L’ensemble de la série revendique une luminosité maximale de 3200 cd/m², une gradation PWM de 3840 Hz et trois certifications de protection oculaire.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Photo et IA : capteur 200 mégapixels et outils créatifs

Sur la photo, Xiaomi met en avant un nouveau capteur de 200 mégapixels pour les Redmi Note 15 Pro+ 5G et Redmi Note 15 Pro 5G, basé sur un capteur HPE au format 1/1,4 pouce. Ce module bénéficie d’un zoom optique 2x et 4x intégré au capteur, d’un DAG HDR à triple focale et d’un traitement appuyé par l’IA, afin de produire des images détaillées dans une large gamme de conditions de lumière, selon le fabricant.

Les modèles Pro prennent en charge cinq distances focales virtuelles, de 23 mm à 92 mm, à partir d’un seul objectif, ce qui doit couvrir des usages allant du paysage aux portraits et gros plans. Les Redmi Note 15 5G et Redmi Note 15 adoptent pour leur part un capteur principal de 108 mégapixels, proposant une « expérience de téléobjectif de niveau optique » en 3x, toujours en s’appuyant sur le recadrage dans le capteur et le traitement logiciel. C’est toujours cela de pris mais s’avère moins qualitatif qu’un vrai téléobjectif.

Toute la série profite d’outils d’imagerie basés sur l’IA, comme un algorithme de portrait, Dynamic Shots 2.0 pour les scènes en mouvement et un montage simplifié avec partage direct vers Instagram. Les modèles Pro embarquent un assistant créatif IA, tandis que les Redmi Note 15 5G et Redmi Note 15 disposent d’une suite d’outils IA dédiée à l’édition, avec notamment AI Remove Reflection et AI Beautify pour nettoyer les reflets et retoucher les visages en un clic.

Xiaomi Redmi Note 15 5G

Performances, connectivité et puces IA intégrées

Le Redmi Note 15 Pro+ 5G est propulsé par le Snapdragon 7s Gen 4 et intègre, selon Xiaomi, un système de refroidissement Xiaomi IceLoop présenté comme la seule solution de type LHP (Loop Heat Pipe) dans ce segment de prix, avec une efficacité de transfert thermique trois fois supérieure à celle d’un système classique, d’après la marque. Le reste de la gamme s’appuie sur de nouvelles générations de puces Snapdragon et MediaTek, afin d’offrir des performances plus rapides, des graphismes plus fluides et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux générations précédentes.

Tous les modèles sont compatibles avec Google Gemini et Entourer pour chercher avec Google, ce qui permet d’accéder à des fonctions de recherche visuelle et d’assistance IA plus avancées. Le Redmi Note 15 Pro+ 5G ajoute Xiaomi HyperAI, une couche d’IA maison destinée à proposer des expériences plus personnalisées, selon le constructeur, dans un contexte où la plupart des concurrents mettent également en avant leurs propres interlocuteurs IA et fonctions génératives.

Les modèles Pro profitent aussi de Xiaomi Offline Communication, une fonctionnalité qui permet une transmission vocale sur plusieurs kilomètres sans réseau mobile, sous réserve d’utiliser deux appareils compatibles et une carte SIM active. Le Redmi Note 15 Pro+ 5G bénéficie en plus d’un tuner Xiaomi Surge T1S qui sert à stabiliser la connexion sur les réseaux Wi‑Fi, Bluetooth, GPS et cellulaires, ce qui renforce son positionnement sur un milieu de gamme « premium » face à d’autres appareils 5G de prix comparable.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Disponibilité et prix

La série Redmi Note 15 est lancée en France, avec une période de promotion allant jusqu’au 31 janvier 2026 sur le site mi.com/fr et l’application Mi Store, ainsi que chez plusieurs opérateurs et distributeurs partenaires. Notez que Xiaomi accompagne ce lancement d’offres de produits associés (bracelets connectés, écouteurs, chargeurs rapides) afin de renforcer l’attractivité de ses modèles face aux autres smartphones de milieu de gamme.

Le Redmi Note 15 Pro+ 5G est proposé en trois coloris (moka, bleu et noir) et en plusieurs configurations, avec une version 12+512 Go à 499,90 euros en prix de lancement, ainsi qu’une variante 8+256 Go listée à 503 euros, toutes deux assorties d’un bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Active offert et d’une offre de chargeur 120 W à 9,99 euros. Le Redmi Note 15 Pro 5G arrive en gris titane, bleu et noir, avec des configurations allant jusqu’à 12+512 Go, à partir de 399,90 euros en promotion pour certaines versions et la même Smart Band offerte, tandis qu’un pack permet d’obtenir un chargeur 90 W pour 9,99 euros.

Le Redmi Note 15 5G, pour sa part, est décliné en vert, violet et noir, en 6+128 Go et 8+256 Go, avec des tarifs de lancement débutant à 259,90 euros pour la plus petite configuration et la possibilité d’obtenir une paire de Redmi Buds 8 Lite ou Redmi Buds 6 Active en cadeau, ainsi qu’un chargeur 90 W à tarif réduit. Enfin, le Redmi Note 15 (4G) est disponible en bleu, vert et noir, en trois configurations jusqu’à 8+256 Go, avec des prix indicatifs à partir de 199,90 euros en offre de lancement selon la configuration, toujours associés à une paire d’écouteurs offerte et à un chargeur 33 W proposé à 4,99 euros.

