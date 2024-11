Saisissez l'innovation à prix réduit : 20% de remise pour passer à l’intelligence ultime !

Rakuten lance officiellement le Black November sur toutes les smartphones et tablettes. Le site va proposer jusqu'à -50% de réduction et 30% de cash-back si vous adhérez au ClubR, leur système de fidélité.

L'un des premiers smartphones concerné n'est autre que le Google Pixel 9, un excellent haut de gamme dont on veut absolument vous parler.

Le Google Pixel 9, l'un des smartphones les plus intelligents du monde

Le Google Pixel 9, c'est le top de la gamme de Google, un smartphone possédant des fonctionnalités ultra-moderne comme l'IA à disposition des utilisateurs qui cherchent un très bon smartphone pour le quotidien, sans concession.

Doté d’un double appareil photo puissant, avec un capteur grand angle de 50 Mpx et un ultra grand angle de 48 Mpx, il capture des photos d’une clarté exceptionnelle, même dans des conditions de lumière difficiles.

Grâce à l’IA intégrée, le Pixel 9 optimise les paramètres en temps réel, garantissant des clichés parfaits sans effort.

Les fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées ne s'arrêtent pas là et placent le Pixel 9 au sommet de l’innovation :

L'outil "M’ajouter" permet de s’inclure dans les photos de groupe et de les retoucher sans avoir besoin de logiciel tiers . Vous ne pouvez plus rater un cliché.

. Vous ne pouvez plus rater un cliché. L'assistance vocale vous permet également de bénéficier de la traduction instantanée en appel comme en échange direct IRL.

en appel comme en échange direct IRL. L'IA permet d'optimiser énormément les performances du smartphone, lui permettant d'obtenir une longue durée de vie.

Côté autonomie, le Pixel 9 ne vous laissera jamais tomber. Sa batterie de 4 700 mAh assure une utilisation continue pendant plus de 24 heures. Et avec sa recharge rapide, retrouvez 55 % de charge en seulement 30 minutes, pour rester connecté en toute circonstance.

De plus, avec sept ans de mises à jour pour la sécurité et l’OS, Google vous garantit un appareil toujours à jour et protégé qui peut vivre jusqu'à 7 ans, bien plus que la moyenne des smartphones haut de gamme.

Le Google Pixel 9, c’est l’équilibre parfait entre technologie, design et sécurité. Faites en l’allié de votre quotidien et profitez d'une expérience unique !

Bien sûr, la qualité a souvent un coût élevé, mais grâce à Rakuten, vous faites de grandes économies !

20% de remise immédiate et bien plus !

Le prix du Google Pixel 9 est, en temps normal autour de 900€. Grâce à la remise Black November, son prix tombe à 718,99€ soit 181€ de réduction.

Si la somme a avancé est trop importante pour vous, vous pouvez également faire le choix de payer en 4 mois pour 179,75€ sans frais supplémentaires.

Pour continuer de faire de belles économies sur le Google Pixel 9 sur Rakuten, plusieurs astuces s’offrent à vous !

Avec le Club R, le programme de fidélité gratuit et sans engagement de Rakuten, récupérez 5 % en Rakuten Points à chaque achat, à réutiliser pour vos futures commandes.

Sur cet article, vous pouvez obtenir 35,95€ crédités sur votre cagnotte, ce qui revient à payer seulement 683,04€ sur cet article.

Un smartphone neuf haut de gamme, à ce prix, même en promo, c’est rare et très compétitif.

Et si vous commandez entre le 8 et le 12 novembre, la livraison est offerte ! En bref, n'attendez plus et commandez dès maintenant en cliquant sur le widget ci-dessous !