Samsung Galaxy A16 : des images le montre sous toutes les coutures

Le prochain smartphone d’entrée de gamme Samsung Galaxy A16 semble adopter un design qui s'inscrit dans la continuité de la série A de la marque sud-coréenne, tout en apportant quelques modifications subtiles. L'une des caractéristiques les plus notables est la gamme de couleurs dans laquelle il serait proposé. On aurait ainsi le choix entre trois teintes : noir, gris et vert clair. Le site Android Headlines vient toutefois de publier une image montrant également le téléphone dans une teinte bleu clair/menthe, ce qui suggère que Samsung pourrait élargir la gamme de couleurs révélée initialement.

Du côté du design, on peut clairement voir que le Galaxy A16 conserve certains éléments caractéristiques de la série A. L'écran présente une encoche en forme de goutte d'eau pour la caméra frontale, un choix qui permet de maximiser la surface d'affichage tout en maintenant un coût de production raisonnable. À l'arrière, on trouve un triple appareil photo aligné verticalement, une configuration qui est devenue courante dans les smartphones de cette catégorie et qui promet une expérience photographique plutôt polyvalente.

Un lecteur d’empreinte sur le profil

Le capteur d'empreintes digitales semble intégré au bouton d'alimentation situé sur le côté de l'appareil. Cette position est largement utilisée sur les mobiles les plus abordables, offrant un bon compromis entre facilité d'utilisation et sécurité. Les modèles plus évolués et profitant notamment d’un écran OLED disposent d’un lecteur situé dessous qui reste malgré tout plus pratique.

Selon plusieurs sources concordantes, le Galaxy A16 devrait être équipé d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh. Cette capacité généreuse laisse présager une excellente autonomie, permettant probablement à l'appareil de tenir plus d’une journée entière avec une utilisation normale. Cela pourrait être un argument de vente majeur pour Samsung, surtout auprès des utilisateurs qui privilégient l'endurance de leur smartphone.

Des performances adaptées à un usage quotidien

Sous le capot, le Galaxy A16 pourrait proposer deux variantes de processeurs : le MediaTek Dimensity 6300 ou l'Exynos 1330. Le choix final pourrait dépendre des régions ou des modèles spécifiques. Ces deux processeurs sont conçus pour offrir des performances équilibrées, adaptées à un usage quotidien tout en maintenant une consommation d'énergie maîtrisée. Rappelons que le chipset MediaTek Dimensity 6300 est un processeur relativement récent, conçu pour les smartphones 5G de milieu de gamme. Il offre un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique. De son côté, l'Exynos 1330 est un processeur développé en interne par Samsung, qui a déjà fait ses preuves dans d'autres modèles de la marque.

Comme évoqué un peu plus haut, il semblerait que le Samsung Galaxy A16 soit commercialisé dès le mois de décembre 2024, du moins sur certains marchés. La marque s’assurera qu’il ne volera pas la vedette aux Galaxy S25 dont l’annonce officielle est attendue au cours de la première quinzaine du mois de janvier 2025.