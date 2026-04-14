Samsung Galaxy A17 : Pourquoi ce smartphone à 135 € est le meilleur investissement longue durée de 2026

Alors que les nouveaux haut de gamme de Samsung occupent tout l'espace médiatique, le Samsung Galaxy A17 réalise un parcours sans faute, mais dans l'ombre.

Rémi Deschamps - publié le 14/04/2026 à 17h45
Quatre smartphones Samsung disposés sur des socles cubiques devant un fond dégradé bleu et violet.

Le Galaxy A17 ne cesse de baisser en prix. Affiché à seulement 135 € sur Cdiscount, il se dresse dans la droite lignée des smartphones abordables de Samsung, smartphones qui se veulent plus performants et durables qu'auparavant.

Payer moins de 140 € pour un smartphone qui restera à jour jusqu'en 2031, c'est vraiment un argument qui change la donne. Samsung garantit 6 ans de mises à jour, transformant ce petit prix en un achat durable capable de vous accompagner sur plus d'une demi-décennie.

 

Une endurance qui fait rougir le haut de gamme

S'il y a bien un domaine où il nous a bluffés, c'est l'autonomie. Le Galaxy A17 est un véritable marathonien. Grâce à une optimisation rigoureuse de son processeur, il peut encaisser jusqu'à deux jours d'utilisation réelle, un vrai plaisir. 

Même avec une consommation soutenue de réseaux sociaux et de streaming vidéo, la batterie garde une réserve confortable en fin de journée.

Cette gestion de l'énergie, couplée à l'engagement de Samsung sur les mises à jour de sécurité pendant 6 ans, en fait un appareil garanti très durable. Une réponse parfaite aux consommateurs qui souhaitent stabiliser leur budget sur le long terme tout en restant protégés contre les failles de sécurité.

L'essentiel de la technologie Samsung

Le Galaxy A17 se concentre sur une expérience utilisateur équilibrée, la qualité d'affichage de son écran AMOLED 90 Hz est tout à fait convaincante, tandis que l'interface One UI de Samsung vient parfaire le tout.

Navigation web, appels, messagerie instantanée ou vidéo, c'est un outil polyvalent par excellence qui conviendra à tous les utilisateurs qui ont une utilisation régulière des multimédias, mais qui n'ont pas envie de dépenser plus de 200 € dans un téléphone.

✅ Les points forts confirmés

  • Tarif historique : Seulement 135 € actuellement chez Cdiscount.
  • Marathonien : Une autonomie de deux jours constatée en usage régulier.
  • Confort visuel : L'apport de l'AMOLED sur l'entrée de gamme.

☑️ À noter avec le recul

  • Charge : Le plein d'énergie demande un peu de temps.
  • Photo : Efficace sous une bonne lumière, plus limité de nuit.

Notre avis : Après l'avoir manipulé quotidiennement, pour moins de 150 €, le Galaxy A17 n'a aucun concurrent sérieux parmi les grandes marques. C'est un appareil complet, fiable et taillé pour durer dans le temps.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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