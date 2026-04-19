Samsung Galaxy A27 : un design modernisé sans encoche en goutte d’eau

Le Samsung Galaxy A27 se prépare à succéder au modèle A26 avec un changement important en façade. Selon des fuites récentes, il abandonne l'encoche en goutte d’eau pour adopter un poinçon central.

Sylvain Pichot - publié le 19/04/2026 à 15h30
Samsung Galaxy A27 onleaks

À retenir

  • Le Samsung Galaxy A27 abandonne l'encoche en goutte d’eau pour un poinçon central.
  • Dimensions : 162,3 x 78,6 mm pour 7,9 mm d’épaisseur, légèrement plus compact que le A26.
  • Équipé d'un Snapdragon 6 Gen 3 avec compatibilité 5G et tournant sous Android 16.

Des rendus ont été partagés par le leaker OnLeaks, en partenariat avec Hoteudeals. Selon les images publiées, le prochain smartphone Samsung Galaxy A27 aurait des dimensions de 162,3 x 78,6 mm pour 7,9 mm d’épaisseur. Cela le rend légèrement plus compact en hauteur que le Galaxy A26 (164 x 77,5 x 7,7 mm. Mais outre ses mesures, ce qui est « remarquable », c’est l’évolution au niveau du capteur à selfie, à l’avant en haut de l’écran.

Samsung Galaxy A27 onleaks

Adieu la goutte d’eau et bonjour le poinçon

En effet, ce modèle semble marquer la fin de l'écran Infinity-U, jugé obsolète, au profit d'une dalle plate de 6,7 pouces équipée d'un poinçon central pour la caméra selfie. Ce changement aligne le Galaxy A27 sur les standards 2026, comme observé chez les Galaxy A37 et Galaxy A57 récemment lancés. 
Sinon, la façade reste sobre, sans bordures excessives, tandis que l'arrière met en valeur un logo Samsung discret et un bloc photo vertical qui évoque une continuité stylée. 
Selon les visuels, aucune certification IP n'est visible, contrairement à certains rivaux, mais l'ensemble respire la robustesse pour un usage intensif. Ce changement uniformise l'offre Samsung, rendant la série A cohérente face à une concurrence accrue de Xiaomi ou Motorola en entrée de gamme.

Samsung Galaxy A27 onleaks

Quelles spécifications techniques ?

Des benchmarks Geekbench confirment l'arrivée d'un Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm), un octa-cœur avec GPU Adreno 710 et compatibilité 5G, repéré sous la référence SM-A276B. Avec 6 Go de RAM (et une option 8 Go probable), il succède à l'Exynos 1380 du Galaxy A26. Rappelons que le Galaxy A36 est équipé du même processeur.

Samsung Galaxy A27 onleaks

Le logiciel tournerait sous Android 16 avec One UI 8.5, assurant plusieurs années de mises à jour. Bien que la batterie, la mémoire interne (128 ou 256 Go anticipés) et les détails photo demeurent flous, on pense à une continuité avec les prédécesseurs : un triple module arrière stable pour les photos quotidiennes. 
Sinon, aucune information sur la fréquence de rafraîchissement (probablement 90 ou 120 Hz) ou la luminosité en cd/m² n'a filtré, mais Samsung maintient une approche assez conservative pour ce segment, à l’image des récents Galaxy A37 et Galaxy A57.
Il reste encore, à priori, plusieurs semaines avant une officialisation de ce nouveau modèle et d’ici là, d’autres rumeurs pourraient faire surface. 
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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