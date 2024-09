Samsung Galaxy S25 Plus : son design dévoilé, bien avant sa présentation officielle

Comme bien souvent, c’est le très bien renseigné @OnLeaks qui a pu récupérer des informations jugées suffisamment sérieuses pour s’associer avec le site Android Headlines et publier des rendus 3D particulièrement réalistes de ce que pourrait être le prochain Samsung Galaxy S25 Plus. Pendant un moment, il n’était pas sûr de figurer parmi la nouvelle série. Ce modèle, sans révolutionner le genre, devrait toutefois marquer une évolution esthétique notable par rapport à ses prédécesseurs. Il suivrait les traces du Galaxy S25 Ultra dont des rendus ont également été publiés récemment. Ainsi, selon les dernières fuites, le design du Galaxy S25 Plus s'inspirerait du Galaxy Z Fold6, avec des bords plats et un cerclage des capteurs photo distinctif. Selon @OnLeaks, les dimensions du smartphone seraient de 158,4 x 75,7 x 7,3 mm, ce qui représente une légère réduction d'épaisseur de 0,4 mm par rapport au Galaxy S24 Plus.

Il est important de noter que ces informations proviennent de rendus basés sur des fichiers CAO, qui ne montrent pas certains éléments comme l'emplacement de la carte SIM. Cela ne signifie pas nécessairement que le constructeur Samsung abandonne ce composant, mais plutôt que ces détails ne sont généralement pas inclus dans les fichiers techniques initiaux.

Des performances à la hauteur des attentes

Sous le capot, le Galaxy S25 Plus devrait être équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, dont l'annonce est prévue lors du prochain Snapdragon Summit organisé par la société américaine. Cette puce que l’on devrait trouver au cœur de nombreux smartphones haut de gamme à la fin de cette année et toute la prochaine, promet des performances accrues et une efficacité énergétique améliorée par rapport à la génération précédente. Toutefois, des rumeurs persistent quant à l'utilisation possible du processeur Exynos 2500 sur certains marchés pour les modèles non-Ultra, à l'exception notable des États-Unis. Cette stratégie de double approvisionnement en puces n'est pas nouvelle pour Samsung qui avait déjà procédé ainsi pour des générations précédentes.

La configuration mémoire s'annonce généreuse avec 12 Go de RAM, tandis que le stockage de base pourrait atteindre 256 Go. Ces spécifications placeraient le Galaxy S25 Plus dans la catégorie des smartphones haut de gamme, capables de gérer les tâches les plus exigeantes et les applications gourmandes en ressources.

Un écran aux performances optimisées

L'écran du Galaxy S25 Plus devrait conserver une diagonale de 6,7 pouces (techniquement 6,65 pouces, mais probablement arrondi à des fins marketing). La technologie LTPO permettra une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 1 à 120 Hz, optimisant ainsi la consommation d'énergie tout en offrant une fluidité d'affichage optimale selon les usages. Malgré une épaisseur réduite, le Galaxy S25 Plus conserverait une batterie de 4900 mAh, identique à celle du Galaxy S24 Plus.

L'annonce de la nouvelle série des Galaxy S25 est attendue pour mi-janvier 2025, après la clôture du Consumer Electronics Show (CES).