Samsung Galaxy S26 Plus : avalanche de cartes cadeaux et bonus cumulables ce week-end chez Darty !

Le constructeur coréen a frappé un grand coup cette année avec sa nouvelle gamme, et le Samsung Galaxy S26 Plus is sans doute le compromis le plus équilibré pour ceux qui recherchent un grand écran et une autonomie solide sans basculer sur le format plus massif de la version Ultra.

Ce week-end, du samedi 23 mai à 9h au dimanche 24 mai 2026 à 23h59, l'enseigne Darty déploie une mécanique redoutable sur son site officiel et en magasin : 20 € offerts en cartes cadeaux tous les 200 € d'achat en saisissant simplement le code DARTY200.

L'avantage majeur est que ce coup de pouce, plafonné à 120 €, est entièrement cumulable avec les autres remises en cours sur le smartphone.

Un bonus de reprise et une remise immédiate en plus

Pour faire baisser encore plus le montant initial de la facture, la boutique en ligne met en avant son système de rachat. Pour l'achat de ce modèle, l'enseigne ajoute un bonus de reprise systématique de 150 €, qui vient s'ajouter à la valeur réelle de votre ancien smartphone.

Pour les clients qui possèdent déjà un abonnement au service Darty Max, l'opération devient encore plus agressive puisqu'une remise immédiate supplémentaire de 100 € est automatiquement appliquée sur le téléphone !

✅ Points forts Jusqu'à 120 € récupérés en cartes cadeaux grâce au code DARTY200

Un bonus de reprise de 150 € garanti pour votre ancien smartphone

Le retrait gratuit et la reprise de votre ancien matériel en magasin ⚠️ À observer La vente flash se termine dimanche soir à 23h59 précises

Les cartes cadeaux obtenues seront valables exclusivement en magasin physique

Des remises en cascade pour équiper tout votre écosystème

L'offensive se prolonge bien au-delà du simple téléphone. Si vous souhaitez accompagner votre nouvel écran d'accessoires de protection ou de charge, Darty, via Samsung, propose une offre de remboursement intégral pour couvrir ces frais.

Les objets connectés de la marque ne sont pas oubliés, avec une réduction immédiate de 10 % sur l'achat simultané d'une montre Galaxy Watch.

Enfin, pour les amateurs de musique, l'achat du smartphone vous donne un accès gratuit à la plateforme Deezer pendant 3 mois.

Si vous souhaitez découvrir l'ensemble des références du constructeur ou analyser les fiches techniques avant de vous décider, nous vous invitons à consulter notre guide complet regroupant les derniers mobiles Samsung.

L'appareil bénéficie évidemment de la garantie légale de 2 ans et Darty autorise le retour gratuit en magasin en cas de changement d'avis.