Samsung Galaxy S27 : un modèle Pro pourrait transformer la gamme en 2027

À retenir Samsung pourrait introduire un Galaxy S27 Pro en 2027, augmentant le nombre de modèles de trois à quatre.

en 2027, augmentant le nombre de modèles de trois à quatre. Le S27 Pro viserait à combler le fossé entre les modèles intermédiaires et l' Ultra , en offrant des fonctionnalités avancées.

, en offrant des fonctionnalités avancées. Ce modèle ne disposerait pas du S Pen, permettant potentiellement d'augmenter la capacité de la batterie.

Depuis plusieurs années, Samsung structure sa série Galaxy S autour d'une formule éprouvée. En effet, on a droit à un modèle standard, une version Plus et une déclinaison Ultra. Cette organisation, reconduite génération après génération, a fini par creuser un fossé plutôt significatif entre les modèles intermédiaires et le haut de gamme absolu. Or, nombreux sont les utilisateurs qui souhaitent accéder aux fonctions les plus avancées de la gamme, sans pour autant adopter l'Ultra et ses particularités — format imposant, tarif élevé, S Pen intégré.

C'est précisément ce manque que le Galaxy S27 Pro chercherait à corriger, selon les fuites. La marque coréenne ne serait pas la première à emprunter cette voie. En effet, d'autres constructeurs premium ont déjà adopté une segmentation plus fine, en proposant un modèle intermédiaire doté de fonctions habituellement réservées à la version la plus chère de la gamme.

Un « junior ultra » sans S Pen

D'après les informations qui circulent, le Galaxy S27 Pro reprendrait plusieurs caractéristiques techniques de l'Ultra tout en s'en distinguant sur certains points. Parmi les éléments les plus souvent cités, on aurait droit à un capteur principal de 200 mégapixels et la technologie Privacy Display. Rappelons qu’elle a été introduite sur le Galaxy S26 Ultra empêchant les regards indiscrets sur les côtés, en haut et en bas.

En revanche, selon les sources, le S27 Pro ne disposerait pas du S Pen. Cet abandon n'est pas anodin car en supprimant le logement dédié au stylet, Samsung libérerait de l'espace interne qui pourrait être mis à profit pour une batterie plus généreuse ou pour des composants photo supplémentaires.

Enfin, dernière rumeur concernant le Galaxy S27 Pro : la taille de son écran qui serait de 6,47 pouces, un format intermédiaire.