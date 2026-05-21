3 smartphones performants et robustes à moins de 250 €

Sur le plan du design, les trois appareils restent sobres, mais leur organisation photo les différencie clairement. Le Galaxy A17 5G adopte trois capteurs alignés verticalement au dos, dans une présentation très classique chez Samsung, avec des profils plats, une finesse de 7,5 mm et des coloris Noir, Gris et Bleu.

Le Redmi Note 14 5G regroupe ses trois capteurs dans un bloc carré plus visible, placé dans l’angle supérieur gauche ; il existe en Noir, Vert et Violet, avec un châssis de 162,4 x 75,7 x 7,99 mm pour 190 g. Le Redmi 15C, plus imposant, utilise un module photo large au dos et se décline en Bleu, Noir et Vert, avec un gabarit de 173,16 x 81,07 x 8,20 mm pour 211 g. Le plus petit est donc le Redmi Note 14 5G, tandis que le Redmi 15C est le plus grand et le plus lourd. Le plus léger est le Redmi Note 14 5G, juste devant le Galaxy A17 5G à 192 g.

Côté robustesse, le Galaxy A17 5G se distingue nettement avec sa certification IP54 et son verre Gorilla Glass Victus+ très résistant en façade, tandis que les deux Xiaomi affichent une certification IP64 contre la poussière et les éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Redmi Note 14 5G prend l’avantage grâce à son MediaTek Dimensity 7025-Ultra, associé à 6, 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne, extensible par microSD. Le Galaxy A17 5G utilise un processeur octa-core efficace, avec 4 à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage dans sa version française, extensible par microSD jusqu’à 2 To.

Le Redmi 15C repose sur un MediaTek Helio G81-Ultra, avec 4 Go de RAM et un stockage UFS 2.2 bien plus réactif que les anciennes générations de puces d'entrée de gamme. En puissance brute, le Redmi Note 14 5G arrive premier, suivi du Galaxy A17 5G, qui bénéficie de l'optimisation One UI et de la 5G native.

Le Redmi 15C ferme ce classement, car son processeur 4G vise davantage l’endurance et les usages simples que les jeux exigeants.

Pour l’écran, le Redmi Note 14 5G domine avec sa dalle AMOLED de 6,67 pouces (120 Hz) et sa luminosité maximale de 1000 cd/m² protégée par du Gorilla Glass 5. Le Galaxy A17 5G impressionne en s'alignant sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur sa dalle Super AMOLED de 6,7 pouces, idéale pour la fluidité des réseaux sociaux et de la vidéo. Le Redmi 15C propose le plus grand écran avec 6,88 pouces, mais sa dalle se contente d’une définition HD+ (1600 x 720 pixels), même si elle grimpe à 120 Hz.

Les trois écrans sont plats, facilitant la pose d'un verre trempé. En qualité d’affichage, le Redmi Note 14 5G et le Galaxy A17 5G se partagent la tête grâce à leurs dalles AMOLED bien définies, tandis que le Redmi 15C mise tout sur la surface brute.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, le Redmi Note 14 5G propose l’équipement le plus dense avec un capteur principal de 108 mégapixels stabilisé optiquement (OIS) et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le Galaxy A17 5G adopte un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels.

Le Redmi 15C reste plus simple avec un capteur principal de 50 mégapixels et un objectif auxiliaire. Pour les clichés quotidiens, le Redmi Note 14 5G et le Galaxy A17 5G se détachent nettement grâce à leur stabilisation optique (OIS) qui évite les flous de bougé, le Redmi Note 14 gardant un léger avantage sur la définition globale de jour.

La connectivité marque des choix ergonomiques importants. Le Galaxy A17 5G intègre désormais son lecteur d'empreintes sous l'écran pour plus de modernité, et fait l'impasse sur la prise jack (l'audio passant par l'USB-C). Le Redmi Note 14 5G et le Redmi 15C conservent leur capteur d'empreintes sur le bouton latéral de mise en veille ainsi qu'une prise casque 3,5 mm.

Côté réseau, le Redmi Note 14 5G et le Galaxy A17 5G intègrent la 5G et le Wi-Fi 5. Le Redmi Note 14 5G se démarque en conservant son émetteur infrarouge caractéristique, tandis que le Redmi 15C se cantonne à la 4G mais offre un Bluetooth 5.4 plus récent.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie donne un avantage clair au Redmi 15C, qui embarque une batterie massive de 6000 mAh avec une charge de 33 W, s'imposant comme le modèle le plus endurant du trio. Le Redmi Note 14 5G suit avec 5110 mAh, mais il compense par une charge rapide de 45 W, la plus véloce de ce comparatif.

Le Galaxy A17 5G dispose d’une batterie de 5000 mAh très bien optimisée, supportant une recharge filaire classique de 25 W. Aucun des trois ne propose de recharge sans fil.

En conclusion, le Redmi Note 14 5G est le choix le plus équilibré sous la barre des 250 €, le Galaxy A17 5G s'impose comme le plus durable grâce à son verre Victus+ et son support logiciel étendu, tandis que le Redmi 15C est la solution idéale pour les amateurs de très grands écrans et d'autonomie maximale à petit prix.

