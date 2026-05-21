Galaxy A17 : C'est toujours le meilleur smartphone au monde à petit prix (chiffres à l'appui !)

L'historique des ventes le prouve de manière indiscutable et ce n'est pas un hasard si cette famille de téléphones à petit prix trône au sommet des classements internationaux chaque année. Le Galaxy A14 a survolé l'année 2023, suivi de près par le succès retentissant du Galaxy A15 en 2024 qui s'est classé parmi le Top 10 des best-sellers.

Plus récemment, le constructeur a réitéré cet exploit en installant le Galaxy A16 (ses deux versions 5G et 4G) au cœur du top 10 des ventes 2025. D'ailleurs, la ferveur est telle que la version précédente, le Galaxy A16 en version LTE 4G, occupe toujours la place de numéro 1 des ventes de smartphones en France sur Amazon.

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Le Samsung Galaxy A17 est actuellement affiché à un prix de base avantageux de 135 € chez le e-commerçant français. Mais un coupon spécial permet de faire fondre la facture. En insérant le code promotionnel TEL15D99 lors de la validation de votre commande, vous profitez instantanément de 15 € de réduction dès 99 € d'achat.

Le prix final du téléphone tombe ainsi à seulement 120 €.

L'offre concerne précisément le modèle Samsung Galaxy A17 4G Noir 128 Go 4 Go. Déjà plébiscité par les utilisateurs, il affiche une solide note de 4,1 / 5 basée sur 33 avis de consommateurs.

Pour accompagner cet achat, Cdiscount propose également un bon plan complémentaire : un forfait mobile 5G de 220 Go à 9,99 € par mois, entièrement sans engagement et exclusif à l'achat d'un smartphone, car Cdiscount Mobile propose uniquement un forfait 200 Go à 9,99 € en ce moment.

Points forts de la fiche technique Samsung Galaxy A17 4G Noir 128 Go 4 Go Taille de la diagonale 6,7 pouces Capacité de la mémoire interne 128 Go RAM 4 Go Cadence d'horloge Non spécifiée (null) Tarif initial Cdiscount 135,00 € (Moins cher qu'Amazon.fr) Prix final après code TEL15D99 120,00 €

Validé par nos tests quotidiens à la rédaction

Nous suivons de près l'évolution de cette gamme et nous avons eu l'occasion de manipuler cet appareil au sein de nos locaux et au quotidien comme smartphone de tous les jours. Or, comme nous le soulignions récemment dans nos colonnes, a posteriori le Galaxy A17 4G s'affirme comme le meilleur smartphone entrée de gamme du marché.

Son grand écran de 6,7 pouces offre un confort d'affichage remarquable pour cette tranche de prix et l'espace de stockage confortable de 128 Go offre la place nécessaire pour stocker ses photos, ses vidéos et ses fichiers sans devoir faire du tri en permanence.

Gros point fort sur la durabilité, puisque, côté batterie, le smartphone propose une autonomie très longue jusqu'à deux jours en utilisation et surtout il sera mis à jour par Samsung pendant 6 ans... C'est énorme pour un smartphone aussi peu cher.

✅ Pourquoi il faut en profiter Le tarif de 120 € qui bat toute la concurrence grâce au code de réduction.

Un écran de 6,7 pouces particulièrement spacieux et agréable.

La fiabilité légendaire du suivi logiciel de Samsung. ⚠️ À prendre en compte La configuration de 4 Go de RAM limite les jeux 3D gourmands.

Ce modèle est configuré pour le réseau 4G uniquement.

Le code TEL15D99 dispose d'un nombre d'activations limité.

L'avis de la rédaction : un achat sans mauvaise surprise