Marre des téléphones à 1200 € ? 3 modèles premium qui font fondre la facture sans compromis

Sur le plan du design, les trois modèles affichent immédiatement leur identité. Ainsi, le Samsung Galaxy S25 FE adopte le style sobre de la série Galaxy S avec trois capteurs photo intégrés individuellement au dos, sans véritable îlot massif. Son profil est plat, avec une structure en aluminium et un dos en verre Gorilla Glass Victus 2. Il est proposé en Graphite, Argent, Menthe et Bleu.

Le Xiaomi 15T Pro, de son côté, utilise un bloc photo rectangulaire plus visible, positionné dans l’angle supérieur gauche, regroupant ses trois capteurs Leica dans une finition plus technique. Ses profils sont également plats et ses couleurs françaises incluent Noir, Gris et Moka.

Le Pixel 10 conserve la célèbre barre photo horizontale de Google, qui traverse le haut du dos et intègre ses modules dans un bandeau distinctif, décliné en Obsidienne, Porcelaine, Hazel et Rose Pivoine.

Le plus compact est le Pixel 10, tandis que le Xiaomi 15T Pro et le Galaxy S25 FE offrent de plus grandes surfaces d’affichage. Le plus léger est le Galaxy S25 FE autour de 190 g, suivi de près par le Pixel 10 (environ 188 g), alors que le Xiaomi dépasse les 210 g. Les trois smartphones bénéficient d’une certification IP68.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Xiaomi 15T Pro prend l'avantage avec son MediaTek Dimensity 9400+ gravé en 3 nm, accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5X et de stockage UFS 4.1 ultra-rapide. Le Samsung Galaxy S25 FE utilise une puce haut de gamme Exynos 2400 (ou Dimensity 9300), avec 8 ou 12 Go de RAM, idéale pour faire tourner l'écosystème Galaxy AI. Le Pixel 10 repose sur le Google Tensor G5, la première puce entièrement conçue par Google (gravée par TSMC), associée à 12 Go de RAM et au processeur de sécurité Titan M3.

Aucun de ces trois modèles ne propose d’extension de stockage par carte microSD.

En matière de hiérarchie, le Xiaomi 15T Pro prend l’avantage sur la puissance brute et le jeu intensif. Le Galaxy S25 FE suit avec une plateforme performante et très stable. Le Pixel 10 ferme ce classement de calcul pur, mais il reste particulièrement fluide grâce à l’optimisation logicielle de Google et à l'exécution locale de l'IA Gemini.

L’écran constitue un autre point majeur de ce comparatif. Le Xiaomi 15T Pro propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces (1,5K) avec un rafraîchissement jusqu’à 144 Hz et une luminosité maximale de 3200 cd/m². Le Samsung Galaxy S25 FE utilise un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie Vision Booster. Le Pixel 10 adopte un écran Actua OLED de 6,3 pouces (120 Hz) avec une luminosité de pointe de 3000 cd/m².

Les trois écrans sont plats, simplifiant l’usage tactile. Le Xiaomi 15T Pro arrive en tête pour sa fluidité à 144 Hz, le Galaxy S25 FE pour son excellent compromis de taille signé Samsung, tandis que le Pixel 10 se démarque par sa maniabilité et sa lisibilité extérieure.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, le Xiaomi 15T Pro aligne une configuration complète avec un capteur principal Leica de 50 mégapixels (OIS), un téléobjectif Leica 5x de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, proposant des profils de couleurs typés professionnels. Le Samsung Galaxy S25 FE adopte une formule équilibrée avec un capteur principal de 50 mégapixels (OIS), un vrai téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique x3 et un ultra grand-angle.

Le Pixel 10 conserve sa logique centrée sur le traitement computationnel avec un objectif de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un zoom haute résolution x5 d'une grande précision.

Pour des photos et portraits impeccables sans effort, le Pixel 10 reste donc le plus fiable grâce aux algorithmes Google. Le Xiaomi 15T Pro brille sur les détails du zoom optique, tandis que le Galaxy S25 FE propose, pour sa part, un rendu fidèle et polyvalent.

La connectivité confirme leur rang. Le Xiaomi 15T Pro, le Samsung Galaxy S25 FE et le Google Pixel 10 franchissent tous le cap du Wi-Fi 7 et du Bluetooth de nouvelle génération (6.0 ou 5.4). Le Xiaomi conserve un émetteur infrarouge pour piloter la domotique, tandis que le Pixel 10 et le S25 FE maximisent la gestion de l'eSIM. Aucun ne dispose de prise jack et tous intègrent un lecteur d’empreintes rapide sous la dalle.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie avantage le Xiaomi 15T Pro avec sa batterie de 5500 mAh, devant le Galaxy S25 FE (5000 mAh) et le Pixel 10 (4970 mAh). En pratique, le Xiaomi offre la meilleure marge pour les longues journées. Le Galaxy S25 FE suit avec une endurance très régulière. Le Pixel 10 profite de la sobriété du Tensor G5 pour assurer une excellente autonomie quotidienne malgré son format plus compact.

Pour la recharge, le Xiaomi 15T Pro domine largement avec 90 W en filaire et 50 W en sans-fil. Le Galaxy S25 FE et le Google Pixel 10 s'alignent désormais sur une recharge rapide de 45 W en filaire, le Pixel 10 se distinguant par sa compatibilité avec la recharge sans fil magnétique Qi2.

En conclusion, on peut dire que le Xiaomi 15T Pro est le choix de la puissance et de la vitesse, le Galaxy S25 FE le compromis premium le plus équilibré, et le Pixel 10 la référence absolue pour l'IA et la photo instantanée.

