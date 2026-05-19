Haut de gamme à prix cassé : 3 smartphones qui font trembler les modèles à 1000 €

Sur le plan du design, les trois smartphones assument des identités très différentes. Le Xiaomi 15T Pro adopte un dos sobre, avec un bloc photo rectangulaire placé dans l’angle supérieur gauche et regroupant ses trois capteurs Leica ; ses profils sont plats et il existe en Noir, Gris et Moka. Le Nothing Phone (3) conserve un dos semi-transparent, mais profite d'une nouvelle Glyph Matrix composée de micro-LED, avec des coloris Noir et Blanc.

Le Pixel 10 conserve, lui, la barre photo horizontale de Google, qui traverse la partie supérieure du dos dans un bandeau très reconnaissable. Le plus compact est le Pixel 10 (6,3 pouces), tandis que le Xiaomi 15T Pro et le Nothing Phone (3) partagent une diagonale de 6,67 pouces.

Le plus léger est le Pixel 10 (environ 188 g), suivi du Nothing Phone (3) autour des 198 g, tandis que le Xiaomi atteint 210 g. Les trois sont certifiés IP68.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance, le Xiaomi 15T Pro prend l’avantage avec son MediaTek Dimensity 9400+, associé à 12 Go de RAM LPDDR5X et à un stockage UFS 4.1 ultra-rapide. Le Nothing Phone (3) embarque le redoutable Snapdragon 8 Gen 5, avec des configurations allant jusqu'à 16 Go de RAM. Le Pixel 10 utilise le Google Tensor G5, la première puce entièrement conçue par Google (gravée par TSMC), avec 12 Go de RAM. Aucun des trois ne propose d’extension par carte microSD.

En puissance brute, le Xiaomi 15T Pro et le Nothing Phone (3) arrivent au coude-à-coude en tête avec des puces de dernière génération prêtes pour le jeu intensif. Le Pixel 10 suit de près, privilégiant l’optimisation des traitements d’IA Gemini, la sécurité (Titan M3) et l’intégration logicielle.

Pour l’écran, le Xiaomi 15T Pro propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces, en 2772 x 1280 pixels, avec un rafraîchissement remarquable de 144 Hz et une luminosité de 3200 cd/m². Le Nothing Phone (3) utilise un écran AMOLED de 6,67 pouces (120 Hz) avec une luminosité pouvant atteindre 4500 cd/m² en pic HDR. Le Pixel 10 dispose d’un écran Actua OLED de 6,3 pouces (120 Hz) montant à 3000 cd/m². Les trois écrans sont plats. Le Xiaomi 15T Pro se démarque donc par sa fluidité, le Nothing Phone (3) par sa luminosité de pointe record, tandis que le Pixel 10 s'impose comme le roi de la compacité et de la prise en main.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, le Xiaomi 15T Pro aligne une configuration complète avec un capteur principal Leica de 50 mégapixels (OIS), un téléobjectif Leica 5x de 50 mégapixels (OIS) et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le Nothing Phone (3) impressionne avec une configuration homogène s'appuyant sur des capteurs de 50 mégapixels à l'arrière comme à l'avant (selfie de 50 mégapixels). Le Pixel 10 adopte un grand-angle de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un excellent zoom haute résolution porté par les algorithmes de Google.

Pour des photos parfaites sans effort et des retouches magiques par IA, le Pixel 10 reste le plus fiable. Le Xiaomi 15T Pro excelle sur la colorimétrie typée Leica et le zoom physique, tandis que le Nothing Phone (3) offre une excellente netteté globale.

La connectivité est excellente. Le Xiaomi 15T Pro et le Google Pixel 10 sont tous deux compatibles Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0. Le Nothing Phone (3) propose également le Wi-Fi 7 et une connectivité complète (eSIM et double SIM). Le Xiaomi conserve l'exclusivité de l'émetteur infrarouge pour piloter les appareils domestiques. Aucun n’intègre de prise jack et tous placent le lecteur d’empreintes sous la dalle.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie combine de grosses capacités. Le Xiaomi 15T Pro embarque une batterie de 5500 mAh avec une recharge filaire ultra-rapide de 90 W et sans fil de 50 W. Le Nothing Phone (3) suit avec 5150 mAh et une charge filaire de 65 W. Le Pixel 10 dispose d’une batterie de 4970 mAh et passe enfin à une recharge filaire plus rapide de 45 W, tout en se démarquant par sa compatibilité avec la recharge sans fil magnétique Qi2.

En conclusion, on peut dire que le Xiaomi 15T Pro est le plus rapide à recharger, le Nothing Phone (3) le plus original et endurant au quotidien, et le Pixel 10 le choix de l'intelligence logicielle dans un format de poche.

