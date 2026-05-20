Autonomie : 3 smartphones endurants pour oublier votre chargeur pendant deux jours

Sur le plan du design, les trois smartphones adoptent de grands formats, mais avec des styles différents. Donc, de ce point de vue, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ regroupe ses capteurs dans un bloc photo visible au dos, avec un capteur principal de 200 mégapixels au centre de sa proposition ; il existe en Noir, Glacier Blue et Mocha Brown. Le Samsung Galaxy A37 conserve une organisation plus restreinte, avec trois capteurs alignés verticalement et intégrés individuellement à l’arrière ; ses couleurs sont Graphite, Blanc, Vert foncé et Lavande.

Le Honor Magic 8 Lite adopte un large module circulaire centré, plus reconnaissable, et se décline en Forest Green, Reddish Brown et Midnight Black. Les profils sont globalement plats. Le plus fin et le plus léger du trio reste le Honor Magic 8 Lite, avec 7,76 mm d’épaisseur, tandis que le Redmi Note 15 Pro+ est le plus dense à environ 207 g. Le Galaxy A37 se place entre les deux avec ses 196 g.

Côté résistance, le Galaxy A37 est certifié IP67, tandis que le Redmi Note 15 Pro+ et le Honor Magic 8 Lite montent d'un cran avec une certification IP68 (et même IP69K pour le Honor face aux jets haute pression).

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Redmi Note 15 Pro+ embarque un Snapdragon 7s Gen 4 gravé en 4 nm, avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Le Honor Magic 8 Lite utilise un Snapdragon 6 Gen 4, très économe, avec 8 Go de RAM. Le Galaxy A37 repose sur une plateforme Exynos de nouvelle génération (Exynos 1580), particulièrement stable. Aucun des trois ne constitue un vrai smartphone de jeu haut de gamme, mais tous répondent correctement aux usages quotidiens, aux réseaux sociaux et au streaming.

En puissance brute, le Redmi Note 15 Pro+ prend la tête grâce à son Snapdragon 7s Gen 4. Le Honor Magic 8 Lite suit avec un processeur économe, bien adapté à l’endurance. Le Galaxy A37 ferme la marche mais se distingue nettement de ses deux rivaux en étant le seul à conserver un port microSD pour étendre facilement son stockage.

Concernant l’écran, le Honor Magic 8 Lite marque des points avec une dalle OLED de 6,79 pouces (1,5K) à 120 Hz, affichant une luminosité maximale de 4000 cd/m². Le Redmi Note 15 Pro+ propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces (2772 x 1280 pixels), jusqu’à 120 Hz, avec une luminosité maximale de 3200 cd/m², Dolby Vision et HDR10+. Le Galaxy A37 adopte un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+, également à 120 Hz, avec la technologie Vision Booster. Les trois écrans sont plats.

En qualité d’affichage, on peut résumer en disant que le Honor Magic 8 Lite prend la première place pour sa forte luminosité. Le Redmi Note 15 Pro+ suit de très près avec un profil HDR plus complet, tandis que le Galaxy A37 ferme ce classement tout en offrant le superbe confort visuel cher à Samsung.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, le Redmi Note 15 Pro+ avance l’équipement le plus spectaculaire avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement (OIS) et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le Honor Magic 8 Lite mise sur un capteur principal de 108 mégapixels (OIS), accompagné de modules secondaires plus modestes. Le Galaxy A37 propose une configuration triple plus équilibrée avec un capteur de 50 mégapixels (OIS), un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels.

Pour les plus belles photos, le Redmi Note 15 Pro+ arrive en tête grâce à son grand capteur, très utile pour le recadrage. Le Galaxy A37 suit, profitant du traitement colorimétrique de Samsung et d'une bonne régularité. Le Honor Magic 8 Lite arrive ensuite, son capteur principal étant solide mais ses modules secondaires restant en retrait.

Pour la connectivité, les trois modèles intègrent la 5G et placent leur lecteur d’empreintes digitales sous l’écran pour un déverrouillage moderne. Le Redmi Note 15 Pro+ et le Galaxy A37 prennent en charge le Wi-Fi 6E (ou Wi-Fi 6) et le Bluetooth 5.4. Le Honor Magic 8 Lite s'aligne sur le Bluetooth 5.4.

Le Redmi se démarque en conservant son émetteur infrarouge, tandis que le Samsung se montre le plus complet sur la gestion de l’eSIM et le suivi des mises à jour logicielles.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

C’est sur l’autonomie que les philosophies se confirment. Le Redmi Note 15 Pro+ s'appuie sur une batterie massive de 6500 mAh, idéale pour franchir le cap des deux jours d'usage. Le Honor Magic 8 Lite compense sa batterie plus compacte de 5800 mAh par une optimisation énergétique magistrale de sa puce, rivalisant d'endurance dans un format beaucoup plus fin.

Le Galaxy A37 reste sur un standard de 5000 mAh, capable d'atteindre les deux jours en usage modéré. Pour la recharge, le Redmi Note 15 Pro+ écrase ses concurrents avec son système HyperCharge 100 W (charge complète en moins de 30 minutes). Le Honor Magic 8 Lite suit avec une charge solide de 66 W, tandis que le Galaxy A37 se limite à 45 W (chargeur vendu séparément).

En conclusion, le Honor Magic 8 Lite est le roi de l'autonomie fine et légère, le Redmi Note 15 Pro+ le monstre de batterie à charge ultra-rapide, et le Galaxy A37 la valeur sûre pour son stockage extensible et l'environnement Samsung.

