Samsung Galaxy S27 : un possible échange de bons procédés entre Sony et les capteurs maison

À retenir Les Galaxy S27 pourraient intégrer un capteur principal de 50 mégapixels de Sony.

de Sony. Les modèles Pro et Ultra disposeront d'une caméra selfie carrée de 16 mégapixels .

. Le Privacy Display sera généralisé à toute la gamme S27, sauf le S27 FE.

Samsung vient de refermer le chapitre de ses pliables avec la présentation des Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Fold8 Ultra. L'attention se tourne désormais vers les Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro et S27 Ultra, attendus autour du premier trimestre 2027. Selon Galaxy Club, les Galaxy S27 et S27 Plus pourraient recevoir un capteur principal de 50 mégapixels signé Sony, rompant avec les capteurs ISOCELL maison utilisés depuis 2022. Ni Samsung ni Sony n'ont commenté ces informations à ce stade.

Une caméra selfie carrée pour les Pro et Ultra

Les Galaxy S27 Pro et Ultra recevraient un nouveau capteur frontal de 16 mégapixels, contre 12 mégapixels depuis le Galaxy S23, selon Ice Universe et le leaker Lanzuk. Sa forme carrée, à la manière de l'iPhone 17, permettrait d'extraire une photo nette en portrait ou en paysage sans faire pivoter l'appareil. Les Galaxy S27 et S27 Plus garderaient, eux, le capteur 12 mégapixels actuel.

À l'arrière, Pro et Ultra profiteraient aussi d'un ultra grand-angle 50 mégapixels amélioré. Contrairement aux rumeurs évoquant un grand capteur Sony pour l'Ultra, celui-ci garderait un capteur ISOCELL HP6 maison de 200 mégapixels, doté de la technologie LOFIC pour un meilleur rendu en haute plage dynamique.

Ecran de confidentialité sur le Samsung Galaxy S26 Ultra

Un écran anti-espion généralisé

Le Privacy Display, aujourd'hui réservé au Galaxy S26 Ultra, pourrait s'étendre à toute la gamme S27, hormis le S27 FE. Cette technologie, baptisée Flex Magic Pixel chez Samsung Display, est intégrée directement dans la dalle OLED et permet de restreindre l'angle de vision à l’envi.

