iPhone 14 Pro Vs iPhone 15 Plus : deux bons plans mais très différents

Le duel est d'autant plus intéressant que ces deux modèles se retrouvent aujourd'hui dans des tranches de prix très proches. D'une part, l'un des modèles les plus complets jamais sortis, et de l'autre, un appareil qui subit la plus forte décote de 2025 car il est souvent resté dans l'ombre des versions Pro Max.

iPhone 14 Pro : la fluidité et la photo avant tout

L'avantage majeur de l'iPhone 14 Pro demeure son écran ProMotion capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette technologie apporte une souplesse de navigation que l'on ne retrouve pas sur le modèle Plus.

De plus, son bloc photo composé de trois capteurs permet d'utiliser un zoom optique dédié, ce qui ravira ceux qui aiment capturer des détails à distance avec une vraie qualité sans être obligés de zoomer numériquement sur des pixels !

Et même s'il commence à dater, il bénéficie encore de nombreuses années de mises à jour logicielles garanties par Apple. C'est l'appareil idéal pour obtenir des fonctions haut de gamme, tout en conservant un format compact et facile à manipuler d'une seule main.

Points Clés iPhone 14 Pro iPhone 15 Plus Écran 6,1 pouces (120 Hz) 6,7 pouces (60 Hz) Connectique Lightning USB-C Photo Triple capteur + LiDAR Double capteur Autonomie Correcte Excellente

iPhone 15 Plus : le géant qui voit son prix fondre

Si vous privilégiez le confort visuel et l'endurance, l'iPhone 15 Plus possède des arguments de taille. Il profite d'un immense écran de 6,7 pouces tout en étant beaucoup plus léger que les versions Pro Max. Son autonomie est sans doute son plus grand atout, car il peut tenir deux jours complets avec une utilisation modérée.

Surtout, ce modèle a connu une baisse de tarif très marquée depuis un an. Cette décote importante permet de mettre la main sur un appareil récent, doté de la Dynamic Island et surtout de la prise USB-C, pour un budget bien inférieur à celui de sa sortie.

C'est le moment de profiter de ce changement de connectique universelle.

✅ Points forts de l'iPhone 14 Pro

Écran 120 Hz pour une fluidité parfaite.

Zoom optique et mode Macro pour la photo.

Format compact et châssis en acier.

✅ Points forts de l'iPhone 15 Plus

Écran géant très confortable pour la vidéo.

Port USB-C pour une charge universelle.

Autonomie parmi les meilleures du marché iOS.

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