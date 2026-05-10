iPhone 14 Pro Vs iPhone 15 Plus : deux bons plans mais très différents

Choisir un iPhone haut de gamme sans payer le prix du neuf demande souvent de regarder vers les générations précédentes. En mai 2026, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 15 Plus représentent deux approches opposées de la téléphonie Apple. Entre la fluidité absolue d'un côté et le confort d'un écran géant à prix cassé de l'autre, voici les éléments pour trancher selon vos priorités.

Rémi Deschamps - publié le 10/05/2026 à 17h45
Comparaison visuelle entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 15 Plus avec un symbole VS au centre.

Le duel est d'autant plus intéressant que ces deux modèles se retrouvent aujourd'hui dans des tranches de prix très proches. D'une part, l'un des modèles les plus complets jamais sortis, et de l'autre, un appareil qui subit la plus forte décote de 2025 car il est souvent resté dans l'ombre des versions Pro Max.

 

iPhone 14 Pro : la fluidité et la photo avant tout

L'avantage majeur de l'iPhone 14 Pro demeure son écran ProMotion capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette technologie apporte une souplesse de navigation que l'on ne retrouve pas sur le modèle Plus.

De plus, son bloc photo composé de trois capteurs permet d'utiliser un zoom optique dédié, ce qui ravira ceux qui aiment capturer des détails à distance avec une vraie qualité sans être obligés de zoomer numériquement sur des pixels !

Et même s'il commence à dater, il bénéficie encore de nombreuses années de mises à jour logicielles garanties par Apple. C'est l'appareil idéal pour obtenir des fonctions haut de gamme, tout en conservant un format compact et facile à manipuler d'une seule main.

Points ClésiPhone 14 ProiPhone 15 Plus
Écran6,1 pouces (120 Hz)6,7 pouces (60 Hz)
ConnectiqueLightningUSB-C
PhotoTriple capteur + LiDARDouble capteur
AutonomieCorrecteExcellente

iPhone 15 Plus : le géant qui voit son prix fondre

Si vous privilégiez le confort visuel et l'endurance, l'iPhone 15 Plus possède des arguments de taille. Il profite d'un immense écran de 6,7 pouces tout en étant beaucoup plus léger que les versions Pro Max. Son autonomie est sans doute son plus grand atout, car il peut tenir deux jours complets avec une utilisation modérée.

Surtout, ce modèle a connu une baisse de tarif très marquée depuis un an. Cette décote importante permet de mettre la main sur un appareil récent, doté de la Dynamic Island et surtout de la prise USB-C, pour un budget bien inférieur à celui de sa sortie.

C'est le moment de profiter de ce changement de connectique universelle.

✅ Points forts de l'iPhone 14 Pro

  • Écran 120 Hz pour une fluidité parfaite.
  • Zoom optique et mode Macro pour la photo.
  • Format compact et châssis en acier.

✅ Points forts de l'iPhone 15 Plus

  • Écran géant très confortable pour la vidéo.
  • Port USB-C pour une charge universelle.
  • Autonomie parmi les meilleures du marché iOS.

L'avis de la rédaction : lequel choisir en 2026 ?

Le verdict dépend de votre usage quotidien. Si vous passez beaucoup de temps à scroller sur les réseaux sociaux ou à prendre des clichés travaillés, l'iPhone 14 Pro est un investissement sûr car son écran et ses capteurs font encore la différence. En revanche, si vous consommez beaucoup de streaming vidéo et que vous détestez recharger votre téléphone chaque soir, l'iPhone 15 Plus permet d'obtenir un confort royal. Avec la décote actuelle, l'iPhone 15 Plus représente sans doute le meilleur rapport entre modernité et prix pour ceux qui ne sont pas sensibles au taux de rafraîchissement de l'écran, surtout que vous pourrez le garder un an de plus.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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