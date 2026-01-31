Solde : ce Samsung Galaxy Ultra passe de 1419 € à moins de 309 € (en trois ans seulement !)

Le Samsung Galaxy S23 Ultra fait partie des modèles qui gardent une vraie valeur dans le temps.

Lancé début 2023, il s'agit d'un smartphone très haut de gamme que l'on peut trouver actuellement à 309 € sur Cdiscount (au moment d'écrire ces lignes), alors qu’il était affiché 1 419 € au lancement en version 256 Go.

Cet écart rend le reconditionnement de ce modèle particulièrement intéressant. En plus de cela, l’état est clairement indiqué, les conditions de retour sont lisibles, et les garanties sont conformes à la réglementation en vigueur.

Pour comparer rapidement les vendeurs, les grades et les prix, le plus efficace reste notre comparateur reconditionné.

La fiche technique du Galaxy S23 Ultra

Si le S23 Ultra tient aussi bien la route, c’est parce que Samsung avait mis le paquet en proposant un grand écran, des performances haut de gamme très véloces et une expérience photo complète.

C’est un smartphone pensé avant tout pour ceux qui utilisent leur téléphone pour la plupart des tâches et qui ne veulent pas multiplier les appareils, que ce soit tablettes ou PC.

En reconditionné, la vraie question est de savoir dans quel état je l’achète et avec quelles garanties. C’est là que beaucoup peuvent hésiter, et c’est normal.

Pour éviter les mauvaises surprises, prenez deux minutes pour lire notre guide comment bien choisir son smartphone reconditionné.

✅ Points forts Chute de prix spectaculaire

Smartphone encore premium

Idéal en reconditionné ☑️ À prendre en compte Vérifier le contenu de la boîte et les conditions de retour.

Que vaut l’offre Cdiscount à moins de 309 € ?

Cette offre devient intéressante pour une raison simple : vous récupérez un très haut de gamme encore à jour, au prix d’un milieu de gamme.

Autre élément rassurant : Cdiscount est un e-commerçant français. Or, le reconditionné est une pratique encadrée en France. L’achat est soumis aux règles de protection du consommateur, dont la garantie légale de conformité (obligatoire).

En reconditionné, le bon plan se joue sur deux choses : le prix et la sécurité d’achat. Ici, le S23 Ultra propose les deux : un écart massif face au prix de lancement et un cadre français qui rend l’achat plus serein.