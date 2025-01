Soldes : le Pixel 9 de Google avec presque 300 € de réduction

Google est de plus en plus présent dans les esprits quand il en vient à devoir choisir un nouveau smartphone haut de gamme. Il faut dire que les services de Google sont de plus en plus indispensables sur nos smartphones, et que les appareils de la firme gagnent en qualité génération après génération.

Aujourd’hui, les Pixel proposent parmi les meilleurs écrans du marché, et l’entreprise s'est engouffrée dans la course à l’IA proposant de plus en plus de nouveautés autour de celle-ci. Notons que les Pixel excellent également en photographie.

Fiche technique du Google Pixel 9

Écran : 6,1 pouces, Oled (2424 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,1 pouces, Oled (2424 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G4

Google Tensor G4 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 50mp, 48Mp, 48 Mp

50mp, 48Mp, 48 Mp Batterie : 4700 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 9 est un smartphone haut de gamme qui propose des caractéristiques plutôt avancées en termes d’écran, d’IA et d’appareil photo, un triptyque gagnant pour ce smartphone qui recherche avant tout à offrir une expérience intuitive pour les multimédias.

Idéal pour ceux qui aiment les smartphones plutôt compacts grâce à un écran de 6,3 pouces, il est toutefois légèrement plus grand qu’un iPhone standard de 6,1 pouces.

Si vous cherchez un smartphone haut de gamme plutôt polyvalent et adapté aux technophiles qui aiment pousser un peu loin leur smartphone, tout en testant des nouveautés régulièrement, il est tout indiqué.

Quelle offre pour le Google Pixel 9 ?

En ce moment, c'est sur Rakuten que vous pouvez trouver l’une des meilleures offres pour obtenir le Google Pixel 9 puisque celui-ci est proposé pour 607 € au lieu de 899 €, ce qui fait 292 € de réduction. Une baisse importante plutôt appréciable, d'autant que ce smartphone est proposé avec sa garantie de 2 ans et une livraison gratuite.