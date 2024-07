Sur Amazon, payez en 4 fois sans frais votre Phone (2a) un smartphone atypique made in Nothing qui nous a fait forte impression !

Nothing est une marque anglaise qui s’est mise pour objectif de créer des smartphones à l’utilisation intuitive, déstructurant la barrière d'interaction entre l’homme et la machine.

Nous pourrions presque y voir un côté transhumaniste, mais sans aller jusque-là, il s’agit surtout de proposer une autre façon de penser avec la technologie, une approche plus organique qui passe par des appareils atypiques. C'est le cas du Nothing Phone (2a) !

Fiche technique du Nothing Phone (2a)

Écran : Écran 1084 x 2412 Amoled de 6,7 pouces, résolution Full HD+

Écran 1084 x 2412 Amoled de 6,7 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Dimensity 7200 Pro 5G

Dimensity 7200 Pro 5G RAM : 8 Go, 12 Go

8 Go, 12 Go Stockage : 128 Go, 256 Go

128 Go, 256 Go Caméra principale : Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP)

Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP) Batterie : 5000 mAh avec 45W, charge sans fil et charge

Cela se traduit concrètement par 2 aspects principaux : une interface épurée et ultra personnalisable, sous fond de nuances noires et blanches subtiles, qui respectent autant vos yeux que vos intuitions, pour vous permettre de naviguer parmi vos applications rapidement.

Cette interface est proche de ce que l’on pourrait trouver avec un iPhone, mais elle a aussi la finesse de nous inciter à moins la regarder, le noir et blanc étant à la fois moins destructeur pour les yeux, mais donne également moins envie de rester longtemps sur son écran.

Cela peut être étonnant, mais un appareil qui pense à notre santé est quelque chose de précieux aujourd’hui, d’autant plus que comme vous allez le voir, ne pas regarder son écran n’est pas un problème pour interagir avec votre Nothing Phone (2a) !

Et secondement, ce sont les glyphes des Phone de Nothing. Les glyphes sont des systèmes de diodes qui parcourent le verso de votre smartphone et qui, selon les combinaisons de lumières qui vont y apparaître, vous permettront de comprendre tout de suite certains messages, sans avoir à même regarder l’écran de votre appareil.

Par exemple, vous avez configuré un rendez-vous dans votre agenda Google, vos glyphes vont activer en temps voulu une barre lumineuse dégressive qui va descendre petit à petit jusqu’à l’heure du dit rendez-vous.

Vous allez aussi pouvoir choisir que certains canaux de conversation allumés certains de vos glyphes, tandis que d’autres non, permettant de savoir si vous recevez un message urgent ou non, limitant par ainsi votre temps d’écran.

Les glyphes vous permettent aussi de savoir où en est la charge de votre téléphone, et peuvent même répondre à un stimulus auditif lorsque vous écoutez de la musique… De très nombreuses applications qui vous permettent de repenser entièrement la façon dont votre téléphone peut servir.

Où se procurer le Nothing Phone (2a) au meilleur prix ?

Le Nothing Phone (2a) est proposé à un prix plutôt abordable, c’est-à-dire 329 € sur Amazon, mais aussi avec la possibilité de le payer en 4 fois sans frais, ce qui en fait une excellente affaire. Notons que Nothing propose également ses écouteurs et montres connectées pour créer un environnement ultra connecté, intuitif et dynamique.