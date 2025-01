Sur ce site internet, l'iPhone 12 Pro Max est à un prix bas rarement atteint et c’est chez le reconditionneur préféré des français

Il y a trois ans, cet iPhone était le modèle le plus puissant conçu par Apple, une véritable référence dans le monde des smartphones. Aujourd’hui, il reste une valeur sûre et vous pouvez vous le procurer pour moins de 400 € en version reconditionnée. Entièrement remis à neuf, testé et garanti, ce modèle reconditionné combine puissance, qualité photo et autonomie solide, le tout à un prix imbattable.