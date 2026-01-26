Top 3 des ventes Amazon : gros rebondissement avec le lancement de ce nouveau Xiaomi à moins de 300 € !

Sur Amazon, le classement des meilleures ventes de smartphones bouge beaucoup en ce moment, et particulièrement depuis le lancement d’un tout nouveau modèle de Xiaomi, le Redmi Note 15 Pro.

Affiché à moins de 300 €, il grimpe déjà dans le top 3 de la plateforme, preuve (s'il en fallait une) que la gamme est particulièrement plébiscitée par le public français.

Pour cause, sur ce segment, c’est exactement le type de modèle qui peut devenir un « best-seller » en ciblant parfaitement les besoins du public : un grand écran AMOLED, une grosse batterie et une fiche technique qui appuie où il faut.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Le Redmi Note 15 Pro mise sur des choix très efficaces en proposant ce qui plaît en ce moment, à savoir un grand écran AMOLED de 6,77 pouces en définition FHD+ pour profiter des médias et des plateformes de streaming, une batterie de 6500 mAh pour viser une vraie endurance, et un capteur photo principal annoncé à 200 Mpx pour ceux qui aiment prendre des photos régulièrement.

Sur le papier, c'est une fiche technique très solide, à tel point qu'on pourrait la confondre avec du haut de gamme. Bien sûr, ce n'est pas le cas : face à un premium, le Redmi Note 15 Pro fait généralement l’impasse sur certains raffinements (finitions plus poussées, options photo plus avancées, connectivités haut de gamme). Mais à ce prix, rien de rédhibitoire dans l’ensemble.

✅ Points forts Prix sous les 200 €

Grand écran AMOLED 6,77 pouces

Batterie 6500 mAh ☑️ À prendre en compte Applications préinstallées : un tri au démarrage peut être utile.

Quelques contenus promotionnels possibles dans l’interface : généralement désactivables, mais parfois un peu envahissants.

Que vaut l’offre Amazon à moins de 200 € ?

À ce niveau de prix, l’offre a vraiment du sens si vous cherchez un smartphone simple, confortable et endurant, sans viser la photo « haut de gamme » ou des finitions et connectivités premium. C'est un téléphone pratique, avec un grand écran et une grosse batterie, qui fait très bien ce qu'il propose.