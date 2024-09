Toutes les caractéristiques techniques des futurs Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro

Après les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, la marque chinoise s’apprête à lever le voile sur les Xiaomi 14T et 14T Pro. Selon les dernières rumeurs en date, ces deux téléphones arborent un design moderne et épuré, typique des smartphones haut de gamme actuels. Leur châssis en titane leur confère robustesse et légèreté. Le module photo, situé dans le coin supérieur gauche à l’arrière, abrite trois capteurs disposés verticalement. Les dimensions des appareils sont quasi identiques : 160,5 x 75,1 x 7,8 mm pour le 14T et 160,4 x 75,1 x 8,39 mm pour le 14T Pro. Le poids varie légèrement : 195g pour le 14T contre 209g pour le 14T Pro. Ces dimensions et ce poids en font des smartphones confortables à tenir en main et à utiliser au quotidien.

La certification IP68 assure une protection efficace contre l’eau et la poussière, permettant une utilisation sans crainte sous la pluie ou près d’une piscine. Côté connectivité, les deux smartphones sont compatibles 5G et Wi-Fi 6. Ils disposent également du Bluetooth 5.3, d’un port USB-C et d’un émetteur infrarouge. Les utilisateurs apprécieront la possibilité d’utiliser deux cartes SIM simultanément.

Un grand écran et très lumineux

L’écran AMOLED de 6,67 pouces offre une définition de 1220x2712 pixels, garantissant une excellente qualité d’affichage. La luminosité maximale annoncée de 4000 cd/m² devrait assurer une lisibilité optimale, même en plein soleil. Cette caractéristique place les Xiaomi 14T et 14T Pro parmi les smartphones les plus lumineux du marché. Une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz promettrait une fluidité remarquable lors du défilement et dans les jeux vidéo. Cette fréquence élevée contribue à réduire la fatigue oculaire et améliore le confort d’utilisation, notamment lors de sessions prolongées.

Les Xiaomi 14T et 14T Pro fonctionneront sous Android 14, agrémenté de l’interface HyperOS développée par Xiaomi. Cette nouvelle surcouche remplace MIUI et promet une expérience utilisateur optimisée. Les paramètres semblent bien organisés, offrant un accès rapide aux différentes options de personnalisation. En outre, Xiaomi est connu pour préinstaller plusieurs applications propriétaires sur ses smartphones. On peut s’attendre à retrouver des applications comme Mi Browser, Mi Video, ou encore des outils de gestion du système. Il conviendra de vérifier si certaines de ces applications peuvent être considérées comme des bloatwares par les utilisateurs.

Quelles performances et quelle configuration pour le multimédia ?

Le Xiaomi 14T est équipé du processeur Dimensity 8300-Ultra, tandis que le 14T Pro bénéficie du plus puissant Dimensity 9300+. Ces puces, associées à 12 Go de RAM, devraient offrir des performances élevées pour tous types d’usages, y compris les jeux les plus exigeants.

Les deux modèles proposent 256 Go ou 512 Go de stockage interne, selon les versions. Il n’est pas précisé si l’ajout de mémoire vive virtuelle est possible, ni si le stockage est extensible via une carte microSD.

Avec cette configuration, la navigation dans l’interface et le multitâche devraient être fluides. Les applications devraient se lancer rapidement et les jeux tourner sans ralentissement, offrant une expérience utilisateur satisfaisante au quotidien.

La configuration photo des Xiaomi 14T et 14T Pro est identique. Le module principal de 50 mégapixels est accompagné d’un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2,6x, et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Cette polyvalence permet de s’adapter à diverses situations de prise de vue.

Enfin, notez que les Xiaomi 14T et 14T Pro seraient équipés d’une batterie de 5000 mAh, une capacité confortable pour des smartphones de cette catégorie. Cette batterie devrait assurer une journée d’utilisation intensive sans difficulté, voire plus pour un usage modéré. Avec des prix annoncés à 649€ pour le 14T (12/256 Go) et 899€ pour le 14T Pro (12/512 Go), ces modèles s’inscrivent dans un segment concurrentiel où chaque détail compte.