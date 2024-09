Un Galaxy S23 FE de Samsung sous les 400 €, avec 303 € de réduction, merci les French Days !

Malgré son nom, le Galaxy S23 FE de Samsung est contemporain de la 24e génération de Galaxy S, et non de la 23e. Mais l’explication à cela est toute simple ! Le constructeur Samsung sort chaque année (ou presque) une version FE, c’est-à-dire Fan Edition, de l’ancienne génération de ses haut de gamme, afin de créer un « Best of » de la gamme, mais à plus petit prix.

Le Galaxy S23 FE est donc un smartphone épuré qui propose l'essentiel de la gamme S23 et surtout des S23 et S23 Plus.

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 FE

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Le Samsung Galaxy S23 FE offre une fiche technique proche de celle du Galaxy S23, avec des caractéristiques solides. Il embarque un processeur performant, 8 Go de RAM, et un écran magnifique Dynamic AMOLED, très proche du Dynamic AMOLED 2X des ultra haut de gamme de la marque.

Ce smartphone allie puissance de calcul, une batterie longue durée, et un appareil photo de qualité, en faisant un excellent choix pour ceux qui recherchent un appareil polyvalent, capable de répondre aussi bien aux besoins du quotidien qu'à des usages plus exigeants.

Où se procurer le Galaxy S23 FE à prix cassé en ce moment ?

C’est sur Rakuten que vous pouvez trouver le Galaxy S23 FE pour seulement 396 €, voire 378 € selon les revendeurs présents sur le site. Des prix vraiment très bas, surtout en comparaison des 699 € d’origine du Galaxy S23 FE sur le site de son constructeur !