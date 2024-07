Un smartphone 5G pour ceux qui aiment les multimédias à petit prix, avec écran AMOLED, objectif 200 Mpx et 8Go de RAM extensibles !

Xiaomi est l’un des 3 plus grands constructeurs de smartphones aux côtés d'Apple et Samsung.

Il est même arrivé à Xiaomi de devancer Apple en termes de ventes, ce qui fait de la marque un véritable poids lourd, tout autant qu’une valeur sûre grâce à une grande variété d'appareils à travers de nombreuses gammes.

Parmi les plus populaires, les Redmi note sont de loin les modèles les plus vendus par la firme, et il faut dire que c’est compréhensible puisqu’ils proposent un petit prix pour des caractéristiques pourtant élevées, ce qui rend la gamme idéale à tous ceux qui recherchent des smartphones orientés multimédias, une focalisation quasiment essentielle en 2024.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 12Go ou 16Go

: 12Go ou 16Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est un smartphone polyvalent, adapté à tous les profils, que vous soyez passionné de gaming ou que vous utilisiez principalement des applications multimédias « conventionnelles ».

Comme le dit l'adage, « qui peut le plus peut le moins », et cela se vérifie avec ce smartphone dont le prix actuel en fait un choix bien plus avantageux que les modèles bas de gamme.

Avec son écran AMOLED, une batterie de 5000 mAh, 8Go de RAM extensibles virtuellement et un appareil photo avec un objectif principal de 200 Mpx, il propose des caractéristiques tels qu’il est difficile de ne pas être convaincu, à moins d’essayer de pousser au maximum les jeux les plus lourds que vous trouverez !

Où se procurer le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus en ce moment ?

En ce moment, c’est sur Amazon que vous pouvez trouver sa meilleure offre avec un tarif affiché à 316 €. Une très belle occasion, cependant, il ne reste pas beaucoup de modèles disponibles au moment où nous écrivons ces lignes.