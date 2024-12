Un smartphone avec des capteurs photo qui peuvent remplacer un appareil photo reflex avec 500€ de remise, ça vous dit ?

Disponible depuis le 19 mars en France, le Xiaomi 14 Ultra est un smartphone très performant qui excelle particulièrement dans la photographie. En ce moment, il est proposé par Boulanger avec 500€ de remise, alors ça vaut le coup de s'y pencher.

Un smartphone de très haut qualité

Le Xiaomi 14 Ultra est un modèle très haut de gamme, fort d'une qualité technique très développée.

Sous la dalle, son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un octa-core gravé en 4 nm, avec une fréquence maximale de 3,3 GHz, assure une performance fluide et réactive pour une mémoire vive (RAM) de 16 Go offrant une gestion multitâche efficace.

Remontons à la surface, son écran confère une expérience visuelle épatante grâce à une dalle LTPO OLED de 6,73 pouces en résolution WQHD+, un rafraichissement de 120 Hz et une densité de 522 ppp offrant un affichage d'une netteté impressionnante. Pour couronner le tout, sa luminosité pouvant atteindre 3 200 nits assure une lisibilité parfaite, même sous un soleil éclatant.

Niveau autonomie, rien à craindre. Sa batterie de 5000 mAh vous assure une journée entière sans inquiétude et grâce à sa charge rapide filaire jusqu'à 90W vous pouvez le recharger en 33 minutes.

Enfin, pour la connectivité, le Xiaomi 14 Ultra est au top de la modernité : compatible 5G, Wi-Fi 6E et 7, technologie NFC intégrée et Bluetooth 5.4.

Une caméra d'exception

Le Xiaomi 14 Ultra pousse la photographie mobile à un tout autre niveau grâce à son système de caméra d'élite, conçu avec l'expertise de Leica :

Son module principal, doté d’ un capteur de 50 MP avec une ouverture f/1.63, combine la technologie Leica Summilux et la stabilisation optique (OIS) pour offrir des images nettes et détaillées , même dans des conditions de faible luminosité.

avec une ouverture f/1.63, combine (OIS) pour offrir , même dans des conditions de faible luminosité. Le capteur ultra grand-angle de 50 MP , avec une ouverture de f/1.8 et un champ de vision de 122°, est parfait pour capturer des paysages ou des photos de groupe, avec des perspectives larges et une excellente fidélité des couleurs.

, avec une ouverture de f/1.8 et un champ de vision de 122°, est parfait pour capturer des paysages ou des photos de groupe, avec des perspectives larges et une excellente fidélité des couleurs. Pour les prises de vue à distance, le smartphone intègre deux téléobjectifs de 50 MP . Le premier, avec un zoom optique 3,2x (75 mm, f/1.8), est idéal pour les portraits, tandis que le second, avec un zoom périscopique 5x (120 mm, f/2.5), permet de photographier des sujets éloignés avec une précision remarquable.

. Le premier, avec (75 mm, f/1.8), est idéal pour les portraits, tandis que le second, avec un zoom périscopique 5x (120 mm, f/2.5), permet de photographier des sujets éloignés avec une précision remarquable. À l’avant, la caméra frontale de 32 MP et son ouverture f/2.0 assurent des selfies de qualité supérieure, lumineux et détaillés.

Enfin, le Xiaomi 14 Ultra est très bon en vidéo également. Il supporte l’enregistrement en 8K à 30 fps et en 4K à 60 fps, tout en offrant une stabilisation électronique et optique qui garantit des séquences fluides et professionnelles, même en mouvement.

Un prix très séduisant

Vendu initialement aux alentours de 1500,98€, Boulanger commercialise le Xiaomi 14 Ultra version 512 Go à 1000,99€, soit 33,33% de remise.

Une offre très intéressante sur un tel modèle. Si la somme est trop importante à avancer en une fois, vous pouvez payer en 4 fois par carte bancaire.