Xiaomi 17 : déjà 23 % sous son prix, ce très haut de gamme tombe à 765 €

Le Xiaomi 17 fait partie des smartphones haut de gamme les plus récents du constructeur. Sa version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage avait été lancée en France à 999 €.

Sur Rakuten, le même niveau de stockage apparaît aujourd'hui à 765 €. L'écart atteint 234 €, soit environ 23 % sous le prix conseillé français.

Il est sorti cette année avec une fiche technique impressionnante

Cette baisse attire d'autant plus l'attention que le Xiaomi 17 est tout récent.

Xiaomi l'a équipé du très puissant Snapdragon 8 Elite Gen 5, que l'on retrouve par exemple sur le Galaxy S26 Ultra, et avec 12 Go de mémoire vive sur cette version. Pour les jeux, le multitâche ou les applications exigeantes, difficile de lui reprocher un manque de puissance. Et ce qui est sûr, c'est qu'il durera dans le temps.

Son format est également assez inhabituel dans cette catégorie. L'écran de 6,3 pouces reste relativement compact, tout en profitant d'un affichage adaptatif jusqu'à 120 Hz.

Et malgré ses dimensions contenues, Xiaomi réussit à loger une batterie de 6 330 mAh, avec une charge rapide de 100 W et même 50 W sans fil. De ce côté-là, il fait donc bien mieux que les deux autres marques leaders du marché, à savoir Samsung et Apple.

Trois capteurs de 50 Mpx signés Leica

La photo fait également partie de ses gros points forts. Le Xiaomi 17 embarque trois appareils photo de 50 mégapixels à l'arrière avec un capteur principal, un ultra-grand-angle et un téléobjectif.

Xiaomi poursuit ici son partenariat historique avec Leica, avec des optiques Summilux et un capteur principal Light Fusion 950. Même la caméra selfie monte à 50 Mpx.

Un vrai très haut de gamme.

Attention : ce n'est pas une version française

C'est le point important à prendre en considération, le modèle proposé est une version chinoise, sur laquelle le vendeur indique qu'un système international est préinstallé.

Le français fait partie des langues prises en charge et les services Google sont annoncés comme étant fonctionnels. L'expédition est par ailleurs effectuée depuis la France, avec un délai annoncé de 5 à 9 jours.

Mais expédié depuis la France ne veut pas dire « version française ». Certaines applications ou certains services peuvent notamment être incompatibles ou fonctionner différemment, en particulier lorsqu'ils vérifient la région ou l'intégrité du système. Selon la configuration logicielle installée, le comportement des mises à jour peut également différer de celui d'une version européenne officielle.

✅ Pourquoi l'offre est intéressante Prix de 765,18 €

Près de 24 % sous le prix français de lancement

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batterie de 6 330 mAh

Triple appareil photo Leica de 50 Mpx ⚠️ Ce qu'il faut savoir Version chinoise et non française

Système international préinstallé

Certaines applications peuvent être incompatibles

À 765 €, intéressant, mais pas pour tout le monde

Le prix est très séduisant, et on peut parler de bon plan.

En revanche, cette économie demande d'accepter les particularités d'un modèle importé. C'est pourquoi nous ne le recommandons qu'à ceux qui sont à l'aise avec l'import et les particularités logicielles qui en incombent.

Si vous voulez un appareil immédiatement prêt à fonctionner comme une version française, avec le moins de questions possible autour des applications et du logiciel, mieux vaut privilégier le modèle européen officiel.

Pour les acheteurs habitués aux smartphones importés, en revanche, les 765 € demandés par Rakuten rendent ce Xiaomi 17 particulièrement tentant.

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