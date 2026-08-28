Sur le plan du design, l'Oppo Reno 12 se fait le plus discret en poche, avec 179 grammes sur la balance et 7,3 mm d'épaisseur pour une finition soignée en Violet ou Noir, le tout autour de 260 €. Le Samsung Galaxy A35, proposé autour de 250 €, se montre plus massif (199 grammes, 8,2 mm) mais assume un cadre net et quatre coloris (Bleu, Bleu Nuit, Lilas, Lime).

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro s'intercale à 190 grammes et se trouve près de 240 €, avec un dos plat disponible en Noir, Vert ou Violet. Côté résistance, le Redmi Note 14 Pro prend l'avantage avec sa certification IP68, qui autorise une immersion temporaire, quand le Galaxy A35 se limite à l'IP67 et l'Oppo Reno 12 à l'IP65, suffisant contre la pluie et la poussière.

Lequel est le plus à l'aise au quotidien et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro prend l'avantage avec son processeur MediaTek Dimensity 7300-Ultra épaulé par 8 à 12 Go de RAM, de quoi enchaîner les applications et le multitâche sans ralentir. L'Oppo Reno 12 suit de près avec la puce Dimensity 7300 et 12 Go de RAM, un socle confortable pour les jeux occasionnels. Le Galaxy A35 ferme la marche avec son Exynos 1380, moins nerveux sur les tâches lourdes mais amplement suffisant pour la navigation, la messagerie et les réseaux sociaux.

Pour l'écran, le Redmi Note 14 Pro domine grâce à sa dalle AMOLED de 6,67 pouces annoncée à 3000 nits, un pic de luminosité qui garde l'affichage lisible en plein soleil. L'Oppo Reno 12 suit avec un écran OLED de 6,7 pouces à 120 Hz, fluide pour le défilement et la lecture. Le Galaxy A35 propose une Super AMOLED de 6,6 pouces à 120 Hz, un peu moins lumineuse mais bien calibrée, ce qui lui vaut la note de 4 sur 5 attribuée par notre rédaction.

Qui prend les meilleures photos et lequel tient le plus longtemps ?

Côté photo, le Redmi Note 14 Pro se distingue avec son capteur principal de 200 mégapixels ouvrant à f/1,65, qui capte davantage de détails et de lumière lorsque la luminosité baisse. L'Oppo Reno 12 passe devant sur le portrait et le selfie grâce à son module avant de 32 mégapixels, contre 13 mégapixels pour le Galaxy A35. Ce dernier reste solide de jour avec son capteur 50 mégapixels stabilisé, mais il se montre moins à l'aise en basse lumière.

Pour l'autonomie, les trois affichent une batterie généreuse d'environ 5000 mAh, soit une journée pleine sans effort et souvent une seconde en usage mesuré. La différence se joue sur la recharge : l'Oppo Reno 12 domine largement avec sa charge filaire 80 W et sa compatibilité sans fil, là où le Redmi Note 14 Pro monte à 45 W et le Galaxy A35 se limite à 25 W, plus lent à faire le plein.

Quelle expérience logicielle et lequel choisir ?

Sur le logiciel, le Galaxy A35 prend l'avantage sur la durée du suivi : Samsung assure plusieurs années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, un gage de longévité rare à ce prix. L'Oppo Reno 12 et le Redmi Note 14 Pro tournent sous des surcouches riches en fonctions (ColorOS et HyperOS), fluides mais un peu plus chargées, avec un suivi logiciel en général plus court.

Le choix dépend donc de votre priorité. En conclusion, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est le plus complet pour la photo et l'écran, l'Oppo Reno 12 le plus agréable pour son format léger et sa recharge express, et le Samsung Galaxy A35 le plus rassurant pour qui vise la durée, grâce à son suivi logiciel et à sa valeur reconnue.