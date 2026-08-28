L'iPhone 14 Pro 128 Go est actuellement proposé à 499,99 € chez CertiDeal en grade « Correct ».

Mais vous pouvez encore faire diminuer ce prix en ajoutant le code BACKTOSCHOOL au panier pour obtenir 20 € de réduction supplémentaire. Le prix final descend donc à 479,99 €.

Premier avantage : son écran tourne à 120 Hz

Quatre ans après sa sortie, l'iPhone 14 Pro garde un atout qui fait immédiatement la différence en main : son écran ProMotion jusqu'à 120 Hz.

Défilement des pages, animations, jeux... tout paraît plus fluide. L'iPhone 17e, pourtant vendu 719 € neuf, ne profite toujours pas de ProMotion, contrairement à l'iPhone 17 qui, lui, l'a enfin, une première pour un modèle standard de la pomme.

Le 14 Pro dispose aussi de l'écran toujours activé « Always On Display » et de la Dynamic Island, cette zone interactive bien pratique au quotidien, absente de l'iPhone 17e.

Deuxième avantage : un vrai téléobjectif x3

Le troisième écart se trouve au dos. L'iPhone 14 Pro combine un capteur principal de 48 Mpx, un ultra-grand-angle et surtout un téléobjectif dédié avec un vrai zoom optique x3.

Alors, oui, l'iPhone 17e est justement pensé pour être moins cher en allégeant sa partie photo, mais on pourra contre-argumenter à cela que l'iPhone 14 Pro est encore moins cher !

L'appareil propose d'ailleurs aussi des options photo macro et Apple ProRAW, autant de fonctions héritées de son positionnement Pro.

Troisième avantage : de 1 329 € à 479,99 €, la décote change complètement son intérêt

C'est le point le plus évident, son prix. Lors de son lancement en 2022, l'iPhone 14 Pro 128 Go coûtait 1 329 €. À ce tarif, son écran 120 Hz et son bloc photo véloce faisaient partie des arguments qui justifiaient le passage à la gamme Pro.

Mais aujourd'hui, la situation est presque inversée. À 479,99 €, ces équipements se retrouvent sur un modèle moins cher et pourtant toujours aussi efficace et mis à jour. Dans un contexte où, en plus, le prix de la RAM en inflation influence celui des smartphones, se tourner vers ce type de modèles est d'autant plus intéressant.

✅ Pourquoi il reste intéressant 479,99 € avec BACKTOSCHOOL

Écran ProMotion 120 Hz

Dynamic Island

Téléobjectif optique x3

Capteur principal de 48 Mpx ⚠️ Ce qu'un modèle récent fait mieux Pas d'Apple Intelligence

Connecteur Lightning et non USB-C

Appareil reconditionné

Autonomie à vérifier selon la batterie choisie

Il ne faut quand même pas oublier son âge

Tout n'est évidemment pas à l'avantage du 14 Pro. L'iPhone 17e profite d'une puce beaucoup plus récente, de l'USB-C et surtout d'Apple Intelligence, dont l'iPhone 14 Pro est privé.

C'est donc surtout une question de priorité. Si l'intelligence artificielle d'Apple et l'USB-C comptent beaucoup pour vous, mieux vaut rester sur une génération récente, mais au contraire, si l'IA n'est pas votre fort, c'est encore un autre argument pour le modèle plus ancien.

Dans tous les cas, si vous préférez un écran 120 Hz, un vrai zoom optique et une expérience plus « Pro », le tarif de 479,99 € chez CertiDeal remet cet ancien modèle dans la course.

CertiDeal ajoute par ailleurs 30 mois de garantie et 30 jours pour changer d'avis sur ses smartphones reconditionnés, le tout entièrement reconditionné en France dans les ateliers de l'enseigne pour un suivi de A à Z.

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