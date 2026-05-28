Honor Magic9 : écran plat, 200 mégapixels et batterie XXL pour le prochain fer de lance de Honor

À retenir L'écran du Honor Magic9 sera entièrement plat , avec un format OLED LTPO de 6,3 pouces pour le modèle standard.

sera entièrement , avec un format OLED LTPO de 6,3 pouces pour le modèle standard. Il sera équipé d'un triple capteur photo , dont un objectif principal de 200 mégapixels .

, dont un objectif principal de . La batterie atteindra une capacité de 8000 mAh, inédite pour un smartphone de cette taille.

Alors que le Honor Magic8 Pro et le Magic8 Lite sont toujours d’actualité, la suite se prépare. La marque planche sur la série Magic9. Pour cette dernière, selon le leaker DirectorShiGuan, Honor aurait décidé d'abandonner totalement les dalles courbées pour adopter un écran entièrement plat sur l'ensemble de la gamme.

C'est un virage à 180 degrés par rapport au Magic8 Pro, dont la surface d’affichage était incurvée sur les quatre côtés mais aussi sur les précédents dont le Magic7 Pro.

Pour le modèle standard, l'écran passerait à 6,3 pouces en format plat OLED LTPO, soit une réduction notable par rapport aux 6,59 pouces du Magic 8. Les variantes Pro et RSR disposeraient, quant à elles, de dalles plus généreuses mesurant environ 6,85 pouces, toujours en configuration plate.

Un triple module photo ambitieux mené par un capteur 200 mégapixels

Sur le plan photographique, d'après Digital Chat Station sur Weibo, le Honor Magic9 embarquerait un triple capteur arrière dominé par un objectif principal de 200 mégapixels. Ce dernier utiliserait un capteur d'une taille de 1/1,28 pouce, un format généreux qui doit favoriser la captation de lumière et le niveau de détail dans différentes conditions.

En comparaison, le Galaxy S26 Ultra de Samsung opte pour un capteur principal de 200 mégapixels également, mais Honor semble miser davantage sur la polyvalence de l'ensemble du système.

L'ultra-grand-angle serait assuré par un capteur de 50 mégapixels, tandis que le téléobjectif à prisme périscope afficherait une résolution de 64 mégapixels avec un capteur de 1/2 pouce. Ce dernier entend offrir des zooms de haute qualité sans dégradation.

Honor renoue par ailleurs avec son partenariat ARRI pour le traitement des couleurs et de la dynamique de l'image, une collaboration déjà éprouvée sur le « Robot Phone ». Selon la marque, cela représente un avantage différenciant face aux solutions logicielles propriétaires de concurrents comme Apple ou Google.

Une batterie énorme de 8000 mAh à l'intérieur

C'est sans doute le chiffre le plus marquant de ces fuites. En effet, selon plusieurs sources concordantes sur Weibo, le Honor Magic9 standard intègrerait une batterie d’une capacité de 8000 mAh.

Pour un téléphone de 6,3 pouces, cette capacité est tout simplement inédite dans le segment flagship — une taille habituellement réservée à des appareils bien plus volumineux. Les modèles Pro et RSR pousseraient même cette limite vers les 9000 mAh.

La charge sans fil serait également au programme, bien que les puissances de charge filaire n'aient pas encore été confirmées. Le capteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran assurerait le déverrouillage biométrique, une technologie plus fiable et plus rapide que les variantes optiques encore largement répandues.

Du côté logiciel, la série sera lancée avec MagicOS 11, qui apporterait des fonctionnalités d'intelligence artificielle.