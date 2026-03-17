Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus : pourquoi il va être difficile pour les concurrents de faire mieux sous les 350 € ?

Côté prix : On trouve actuellement le Redmi Note 15 Pro+ autour de 349 € sur Amazon. C'est un tarif cohérent pour un appareil qui a déjà quelques mois de carrière mais qui propose 256 Go de stockage par défaut.

Ce qui le maintient dans la course, c'est avant tout son endurance. Avec une batterie de 6500 mAh, il dépasse la plupart des smartphones mainstream actuels qui plafonnent souvent à 5000 mAh. Pour quelqu'un qui oublie souvent de charger son téléphone ou qui a un usage intensif en déplacement, c'est un confort indéniable.

En revanche, il faut accepter son gabarit : c'est un grand téléphone, assez lourd en main, qui ne conviendra pas à tout le monde.

Le choix d'une expérience utilisateur cohérente plutôt que de la nouveauté

Xiaomi utilise ici la puce Snapdragon 870. Ce n'est pas le processeur le plus récent, mais il a l'avantage d'être stable et de ne pas chauffer outre mesure. Pour de la navigation web, des réseaux sociaux et même un peu de jeu mobile, il fait encore le travail sans ralentissement notable.

Ce Xiaomi est également très adapté aux fans de streaming qui aiment regarder leurs programmes sur un grand écran puisque la dalle AMOLED 120 Hz de ce Xiaomi est de 6,83 pouces, c'est dans le haut de ce qui se fait actuellement.

✅ Ce que l'on apprécie L'autonomie qui permet de tenir deux jours complets .

. Le confort de l'écran 120 Hz pour la lecture.

Les 256 Go de stockage, confortables à ce prix. ⚠️ Les compromis à accepter Le poids et l'encombrement (écran de 6,83").

L'absence de bloc de charge dans la boîte.

Un suivi logiciel plus court que chez Apple ou Samsung.

Une fiche technique durable qui va bien vieillir

Même si la concurrence essaie de grappiller des parts de marché avec des processeurs plus récents mais parfois moins performants, la cohérence de ce Redmi Note 15 Pro+ reste son meilleur argument.

Composant Détail technique Écran 6,83 pouces AMOLED 120 Hz Batterie 6500 mAh (le point fort) RAM / Stockage 8 Go / 256 Go Système Android avec interface Xiaomi

Si vous avez un budget serré autour des 350 €, que vous aimez les grands écrans, et que votre priorité absolue est de ne pas chercher une prise de courant toutes les 12 heures, ce modèle est un choix évident. C'est un appareil équilibré qui évite les mauvaises surprises.