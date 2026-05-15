Xperia 1 VIII : Sony mise sur la photo, l’audio et un nouveau design pour son flagship

Comme l’affirmaient les rumeurs, Sony introduit sur le Xperia 1 VIII un design baptisé ORE. Celui-ci est décrit comme inspiré par les pierres précieuses brutes et des textures naturelles, avec l’objectif de proposer une prise en main plus expressive, selon la marque. L’appareil profite d’une coque en verre et d’un châssis en aluminium pour un mobile vraiment premium, tandis qu’il conserve un format allongé 21:9 ce qui reste caractéristique de la série Xperia.

Un écran pensé pour le multimédia

Il embarque un écran OLED LTPO de 6,5 pouces affichant une définition FHD+ de 1080 x 2340 pixels, dans un ratio 19.5:9, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et compatibilité HDR.

Sony met en avant l’apport de la technologie Bravia pour optimiser le rendu des couleurs et la lisibilité dans différentes conditions, notamment en extérieur. On a droit à une luminosité élevée pour rester exploitable en plein soleil, une caractéristique essentielle face aux derniers Samsung Galaxy S26 Ultra et iPhone 17 Pro Max qui valorisent eux aussi ce point. Le constructeur insiste également sur la résistance, avec une certification IP65/68 contre la poussière et l’eau, dans la lignée des autres flagships Android actuels. Par ailleurs, notez toujours la présence d’un bouton de déclenchement photo dédié caractéristique de la gamme Xperia.

Photo, vidéo et audio : l’ADN Sony au service du Xperia 1 VIII

Sur la partie photo, Sony met l’accent sur l’Assistant Caméra IA, une nouveauté majeure qui propose différentes options d’expression et de réglages pour aider à capturer des images plus travaillées, selon le fabricant. Cet assistant s’appuie sur Xperia Intelligence et des technologies issues de la gamme Alpha pour ajuster automatiquement certains paramètres tout en laissant la main aux utilisateurs avancés. Le module arrière s’articulerait autour de trois capteurs de 48 mégapixels : un grand‑angle principal avec stabilisation, un ultra grand‑angle et un téléobjectif basé sur un capteur de 1/1,56" quasiment quatre fois plus grand que celui de la génération précédente, d’après les fiches techniques et la communication de Sony.

Notez ces capacités d’enregistrement en vidéo jusqu’en 4K à 120 images par seconde avec HDR sur le bloc arrière, et jusqu’en 4K à 60 images par seconde sur la caméra frontale de 12 mégapixels, l’idéal pour les créateurs de contenus.

L’orientation multimédia du smartphone se retrouve aussi sur l’audio. En effet, Sony annonce des haut‑parleurs stéréo améliorés, avec des basses plus profondes et un impact sonore plus marqué, ainsi que le support des technologies audio maison comme 360 Reality Audio avec des contenus compatibles. Contrairement à la plupart des smartphones haut de gamme actuels, le Xperia 1 VIII conserve une prise casque 3,5 mm en plus du Bluetooth, un choix qui continue de séduire les utilisateurs équipés de casques filaires de qualité.

Performances, interface et positionnement face aux concurrents

Sous le capot, le Xperia 1 VIII s’appuie sur la plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5, le processeur phare de Qualcomm pour la période 2025‑2026, également utilisé par certains flagships concurrents. Le mobile embarque, par défaut, 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage à une option 16 Go de RAM avec 1 To, toutes extensibles via microSD jusqu’à 2 To, ce qui reste rare sur ce segment de prix. À cela s’ajoute une batterie de 5000 mAh, compatible avec une charge filaire 30 W, une charge sans fil 15 W et la recharge inversée, ce qui permet de rejoindre les standards du marché premium en matière d’autonomie et de polyvalence.

Sony annonce jusqu’à deux jours d’autonomie et une durée de vie de la batterie de quatre ans, grâce à une gestion logicielle spécifique, selon le fabricant. Le smartphone est livré avec Android 16 et bénéficierait jusqu’à cinq mises à jour majeures selon certaines sources techniques, ce qui le rapproche de la politique de suivi logicielle affichée par d’autres acteurs du haut de gamme. Côté connectivité, comptez sur le support des réseaux 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, et de la technologie sans contact NFC avec un port USB‑C, un lecteur d’empreintes sur la tranche et donc la prise casque, un ensemble complet pour un appareil positionné au sommet de la gamme.

Disponibilité et prix

En France, le nouveau smartphone Sony Xperia 1 VIII est proposé à un prix public conseillé de 1499 euros pour la version 12+256 Go et 1999 euros pour la variante 16Go+1 To (en finition dorée).

