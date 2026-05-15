iPhone 13 vs iPhone 12 : pourquoi le best-seller de 2025 est le meilleur en reconditionné ?

Face à un iPhone 12 qui commence à accuser le coup, l'iPhone 13 est l'investissement le plus intéressant en 2026. Non seulement il profite de la puce A15 Bionic plus véloce, mais il embarque surtout une batterie bien plus optimisée qui corrige le principal défaut de son prédécesseur.

Entre ces deux modèles, c'est sans aucun doute que l'iPhone 13 est LE choix de la durabilité. Vous payez un prix relativement bas, mais vous repartez avec un appareil prêt à encaisser encore plusieurs années de mises à jour iOS.

Le « Combo Gagnant » avec reconditionnement français et garantie record

Pour dénicher votre iPhone 13, on vous conseille les yeux fermés de passer par CertiDeal. Contrairement aux plateformes qui ne sont que des intermédiaires, CertiDeal gère tout en France. Ils sourcent eux-mêmes leurs appareils, les testent dans leurs propres ateliers et assurent le suivi.

C'est ce circuit court qui leur permet de proposer une politique imbattable : 30 mois de garantie et 30 jours pour changer d'avis.

N'hésitez pas à lire notre interview de Laure Cohen, la co-fondatrice de CertiDeal, pour vous faire un avis sur la qualité du service proposé !

C’est simple : avec une garantie de deux ans et demi, vous êtes mieux protégé que sur un produit neuf. C'est rassurant et cela marque la confiance de l'entreprise dans la qualité de ses produits.

Comparaison iPhone 12 (Reconditionné) iPhone 13 (Le Roi du marché) Stockage de base 64 Go 128 Go Batterie Correcte Excellente (+2h d'autonomie) Puce A14 Bionic A15 Bionic (plus durable) Verdict Budget serré Meilleur rapport qualité/prix

Payer moins cher sans sacrifier la technologie

Opter pour de l'iPhone 13 via le reconditionné, c'est aussi s'offrir des fonctions modernes comme le mode Cinématique en vidéo ou une encoche réduite sur l'écran. C'est un smartphone qui ne fait vraiment pas son âge et qui reste extrêmement fluide sous les dernières versions d'iOS.

Pour l'achat, CertiDeal facilite la vie avec des solutions de paiement souples, notamment le règlement en plusieurs fois sans frais via PayPal. C’est le moyen idéal de s'équiper avec le champion des ventes 2025 tout en lissant son budget sur plusieurs mois. À ce prix, l'investissement est très rapidement rentabilisé.

✅ Pourquoi choisir le 13 Autonomie nettement supérieure au 12.

Double capacité de stockage au même prix.

La garantie CertiDeal de 30 mois incluse. ⚠️ À garder en tête Un peu plus épais et lourd que l'iPhone 12.

Encore en port Lightning (pensez au câble !).

Victime de son succès : stocks fluctuants.

L'avis de la rédaction : ne cherchez plus