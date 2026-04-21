Sony Xperia 1 VIII : fuites d'images officielles confirment un design transformé

À retenir Le design du Sony Xperia 1 VIII change avec un bloc carré regroupant trois capteurs circulaires.

change avec un bloc carré regroupant trois capteurs circulaires. Le smartphone conserve un écran LTPO OLED 6,5 pouces en 4K HDR et un format 21:9.

en 4K HDR et un format 21:9. Il est prévu avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5 et jusqu'à 5200 mAh de batterie.

Le prochain smartphone haut de gamme de Sony s’annonce comme un tournant important pour la marque nippone du moins en ce qui concerne son design. En effet, selon les images fuitées relayées par GSMArena et des leakers comme Insider Sony, le dos du Xperia 1 VIII rompt avec la barre verticale alignant les objectifs dans le coin supérieur gauche, caractéristique des Xperia 1 précédents.

Ce bloc carré, plus volumineux, regroupe trois capteurs circulaires de grande taille et un double flash LED, positionné bas sans extension latérale vers le châssis. D'après les fabricants de coques, ce choix technique répond à l'ajout de capteurs plus imposants, notamment un téléobjectif potentiellement à 200 mégapixels Exmor T, contre 12 mégapixels sur le Xperia 1 VII.

Ce format évoque les îlots des realme 16 Pro +, voire des modèles OnePlus 15, par exemple, que Sony évitait jusqu'ici pour préserver une sobriété unique. Le design Sony reste cependant assez distinct de par son absence de connexion avec le cadre, mais gagne en modernité face à la barre étroite du Galaxy S26 Ultra, qui mise plutôt sur un aspect discrétion et plus épuré sur le mobile de Samsung. Le verre mat titane est là pour limiter les traces de doigts, contrairement aux finitions brillantes de nombreux concurrents, et la certification IP65/IP68 qui est pressentie assurerait une étanchéité comparable aux standards haut de gamme.

Face avant et châssis préservés

Les rendus avant montrent des bordures supérieures et inférieures épaisses abritant la caméra selfie et les haut-parleurs stéréo, fidèle à l'approche Sony, bien que certains leaks évoquent un poinçon central et des contours affinés pour un meilleur ratio écran. Le format 21:9, idéal pour la vidéo, persisterait, avec un écran LTPO OLED 6,5 pouces en 4K HDR d’un minimum de 120 Hz (voire plus selon certaines sources) en fréquence de rafraîchissement.

Le châssis aluminium aux tranches anguleuses intègrerait un déclencheur photo physique à deux niveaux, signature des ambitions créatives de la marque, ainsi qu'une prise jack 3,5 mm rarissime en 2026 mais que la société a toujours su conserver. La chambre à vapeur serait élargie de 40% optimise le refroidissement, surpassant les solutions compactes d'Apple iPhone 18 ou Samsung.

Quelles spécifications techniques ?

D'après les sources suffisamment crédibles, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 animerait l'appareil, couplé à 12 Go RAM et 256-512 Go stockage extensible via microSD jusqu'à 1 To. La batterie atteindrait une capacité de 5000 voire 5200 mAh avec charge 33W, et le partenariat Zeiss T* équipe les optiques : principal 48 mégapixels 1/1,35 pouce, ultra grand-angle 48 mégapixels (éventuellement 2,1x plus grand), téléobjectif largement amélioré (rappelons à 200 mégapixels). L'enregistrement vidéo 8K120fps et Ultra HDR auto-frame sera de mise, notamment pour séduire les créateurs, différenciant le Xperia des Galaxy ou Pixel axés multimédia grand public.

