« Je le garde longtemps » : 3 smartphones durables

Commençons tout de suite par l’aspect durable de chaque mobile de ce comparatif. Le suivi logiciel est l’une des pierres angulaires de ce critère. Ainsi, du côté de Samsung, le Galaxy S25 bénéficie de la politique la plus ambitieuse jamais mise en place par le constructeur coréen, avec la promesse de sept mises à jour majeures d’Android et autant pour les correctifs de sécurité.

Concrètement, cela signifie que l’appareil restera à jour sur le plan fonctionnel et protégé contre les failles de sécurité pendant une durée qui dépasse largement la moyenne du marché Android, ce qui en fait un choix cohérent pour un usage à long terme.

Le Samsung Galaxy A17 5G, positionné sur un segment plus accessible, profite d’un suivi logiciel plus limité mais néanmoins sérieux, avec 6 ans de mises à jour majeures d’Android et autant de correctifs de sécurité, ce qui reste supérieur à ce que proposent de nombreux concurrents dans cette gamme de prix.

En outre, Fairphone adopte une philosophie différente avec le Fairphone 6, dont le suivi logiciel s’inscrit pleinement dans une logique de durabilité. Le constructeur néerlandais annonce jusqu’à 7 mises à jour majeures d’Android et au moins 8 années de mises à jour de sécurité, un engagement rare sur le marché Android, renforcé par une conception matérielle pensée pour la réparation et le remplacement de composants.

En outre, sachez que le Fairphone 6 est garanti pendant 5 ans alors que les deux modèles Samsung le sont pendant 2 ans.

Quel est le plus beau design ?

Avoir un smartphone qui dure longtemps, c’est très bien mais si en plus il peut être beau, c’est encore mieux. Le Samsung Galaxy S25 adopte des profils plats et un agencement précis de ses capteurs photo au dos, bien intégrés dans un module aligné verticalement proche du haut de l’appareil. Par contraste, le Samsung Galaxy A17 5G se présente avec un design plat lui aussi, mais son module photo arrière adopte une organisation linéaire traditionnelle, disposé verticalement et offrant une silhouette un peu plus simple, disponible en coloris Black, Gray et Blue.

Quant au Fairphone 6, son approche est différente avec un positionnement sobre des capteurs photo à l’arrière et une structure qui favorise l’ouverture et la réparation, disponible en versions Green, Black et White.

En ce qui concerne les dimensions et le gabarit, le Galaxy A17 5G est le plus grand des trois, suivi par le Fairphone 6 avec une taille légèrement plus compacte, tandis que le Galaxy S25 est plus petit et le plus léger, ce qui en fait l’appareil le plus maniable pour une utilisation à une main.

Enfin, sur le plan de l’étanchéité, le Galaxy S25 bénéficie d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière plus élevée, alors que le Galaxy A17 5G offre une certification IP54 indiquant une protection contre les éclaboussures mais pas une immersion complète, et le Fairphone 6 obtient une certification IP55, significative d’une résistance aux jets d’eau tout en restant moins protecteur qu’un appareil au niveau IP68.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les processeurs et la mémoire vive des smartphones comparés diffèrent sensiblement. Le Samsung Galaxy S25 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un SoC haut de gamme taillé pour des usages intensifs tels que le multitâche poussé ou les jeux exigeants, associé à 12 Go de mémoire vive (RAM) et des options de stockage interne allant de 128 Go à 512 Go.

Le Fairphone 6, quant à lui, repose sur une puce Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, un processeur de milieu de gamme robuste, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD jusqu’à 2 To, ce qui permet à l’appareil de rester fluide dans la majorité des usages courants tout en conservant une possibilité d’extension de mémoire que n’offre pas le Galaxy S25.

Enfin, le Samsung Galaxy A17 5G utilise un processeur Samsung Exynos 1330 et propose typiquement 6 Go à 8 Go de RAM avec 128 Go ou 256 Go de stockage interne, ce qui en fait le modèle le moins puissant de cette sélection, mais toujours suffisant pour des tâches quotidiennes, la navigation sur Internet ou la consommation de médias.

En matière d’écrans, les trois smartphones offrent des technologies différentes influençant la qualité d’affichage. Le Samsung Galaxy S25 dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, ce qui se traduit par des couleurs vives, un contraste profond et une fluidité élevée, favorisant une expérience visuelle très confortable pour les vidéos, jeux ou lectures prolongées.

Le Fairphone 6 propose un écran OLED LTPO de 6,31 pouces avec une définition de 1116 x 2484 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui lui permet d’assurer une bonne clarté d’image ainsi qu’une économie d’énergie grâce à la technologie LTPO qui ajuste dynamiquement la fréquence d’affichage.

Enfin, le Samsung Galaxy A17 5G intègre un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, moins élevé que celui des deux autres modèles mais suffisant pour garantir une expérience fluide dans la plupart des usages.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour le volet photo, le Samsung Galaxy S25 intègre un triple capteur arrière comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un capteur ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels pour des zooms optiques, ainsi qu’un capteur frontal de 12 mégapixels.

Cette configuration lui permet de capturer des images détaillées, des paysages panoramiques, des portraits avec zoom et des selfies nets.

En revanche, le Fairphone 6 mise sur un double capteur photo principal composé d’un capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique et d’un ultra-grand-angle de 13 mégapixels, associés à un capteur frontal de 32 mégapixels, ce qui offre une polyvalence adaptée aux scènes du quotidien, bien que sans zoom optique avancé.

Enfin, le Samsung Galaxy A17 5G propose un module arrière triple comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu’un capteur selfie de 13 mégapixels, offrant une flexibilité correcte mais moins aboutie que sur les autres modèles pour les prises de vue spécialisées. Si l’on devait classer ces smartphones selon leurs capacités photographiques générales, le Galaxy S25 arrive en tête grâce à une configuration plus complète et des zooms optiques, suivi du Fairphone 6 pour la qualité solide de ses capteurs principaux et selfie, puis du Galaxy A17 5G qui reste toutefois compétitif dans son segment.

Sur le plan de la connectivité, tous les appareils prennent en charge la 5G, le Wi-Fi et le Bluetooth.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Sur le plan énergétique, les différences sont également significatives. Le Samsung Galaxy S25 est doté d’une batterie d’environ 4000 mAh, ce qui lui permet de tenir une journée complète selon les usages, et il prend en charge la charge rapide ainsi que la charge sans fil.

Le Samsung Galaxy A17 5G, avec sa batterie de 5000 mAh, offre une autonomie potentiellement plus élevée pour des usages standard comme la navigation web ou la lecture de médias, mais il ne propose pas de charge sans fil, ce qui limite un peu sa flexibilité de recharge.

Enfin, le Fairphone 6 dispose d’une batterie d’environ 4415 mAh qui peut être remplacée par l’utilisateur lui-même, prolongeant ainsi la durée de vie globale de l’appareil et permettant de garder une autonomie solide sur le long terme. Il prend en charge la charge rapide filaire mais n’intègre pas la charge sans fil, ce qui reste cohérent avec son approche centrée sur la durabilité et la simplicité de réparation.

