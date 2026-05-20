Série RedMagic 11S Pro : un maximum de puissance au service des joueurs sur mobile

À retenir La série RedMagic 11S Pro est lancée le 18 mai 2026 en Chine.

en Chine. Elle comprend les modèles RedMagic 11S Pro et 11S Pro+ .

et . Les smartphones sont équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et de la puce RedCore R4.

et de la puce RedCore R4. Le système de refroidissement est basé sur l' AquaCore Cooling System .

. Le RedMagic 11S Pro a une batterie de 8000 mAh avec charge rapide 80W.

Ils sont désormais officiels après quelques rumeurs à leur sujet et notamment du plus puissant d’entre eux. Comme évoqué, et maintenant confirmé par la marque, la série RedMagic 11S Pro est construite autour du Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, une version hautes performances de la plateforme de Qualcomm pouvant atteindre 4,74 GHz.

Des chipsets vraiment optimisés

Le constructeur met en avant la capacité de cette puce à gérer le rendu graphique poussé, l’upscaling et l’interpolation d’images, avec la promesse d’un affichage fluide en haute fréquence sur de très nombreux jeux populaires.

Afin de renforcer ce socle, RedMagic associe le Snapdragon 8 Elite Gen 5 à sa puce maison RedCore R4, dédiée aux fonctions de jeu.

Cette dernière prend en charge l’optimisation du toucher, l’amélioration des images par trame, l’accélération du rendu et certaines fonctions assistées par IA, ce qui la distingue de nombreux concurrents qui s’appuient uniquement sur le SoC principal pour ces tâches. Selon le fabricant, ce duo est coordonné par le système Energy CUBE 3.0, chargé de gérer la planification des performances, le contrôle thermique et l’efficacité énergétique.

Energy CUBE 3.0 s’appuie sur une détection du nombre d’images par seconde par IA afin d’ajuster dynamiquement les ressources en fonction des besoins du jeu, afin de mieux stabiliser la fréquence d’images sur de longues sessions.

Une longueur d’avance sur les jeux

Sur le plan logiciel, la série fonctionne sous RedMagic OS 11.5, qui intègre l’assistant Mora AI. Celui‑ci propose notamment un coaching tactique IA et une assistance interactive pendant les parties, avec pour objectif de faciliter la prise de décision et de réduire les distractions dans les jeux compétitifs.

Par ailleurs, les capacités de projection sont annoncées comme renforcées, avec la prise en charge de sorties jusqu’en 1080p à haute fréquence et jusqu’en 4K à 144Hz, la mise à l’échelle automatique supprimant les bandes noires lors de l’affichage sur un moniteur externe. L’idée est de rapprocher le smartphone d’une console de salon ou d’une machine de bureau pour le jeu, une orientation que l’on retrouve aussi chez certains concurrents asiatiques du segment gaming notamment chez Asus avec sa série ROG Phone, par exemple.

Refroidissement Aquacore, design transparent et écran OLED sans encoche

Pour contenir les contraintes thermiques liées au Snapdragon 8 Elite Gen 5 et à la montée en puissance générale, RedMagic introduit le système de refroidissement AquaCore Cooling System. Selon le fabricant, cette architecture combine une turbine TurboFan, un flux d’air traversant, une chambre à vapeur 4D et la technologie Composite Liquid Metal 3.0 dans une approche multicouche.

La turbine peut atteindre 24000 tr/min tout en restant sous les 30 dB annoncés et en bénéficiant d’une certification IPX8 pour la résistance à l’eau, ce qui n’est généralement pas proposé sur les smartphones gaming concurrents intégrant des ventilateurs internes. Sur le modèle 11S Pro, le système adopte des concepts de refroidissement liquide inspirés des serveurs IA, associant refroidissement liquide, flux d’air actif, métal liquide et modules VC, avec l’objectif de stabiliser les performances sur la durée plutôt que de privilégier de brefs pics de puissance.

Sur le plan du design, la série reprend le châssis transparent caractéristique de la marque. Le 11S Pro+ est décliné en « Nightfreeze (Black Transparent) » et « Subzero (Silver Transparent) », avec des éléments internes visibles, dont un circuit de refroidissement mis en avant, tandis que le 11S Pro est proposé en « Matte Black » et « Matte Silver » avec des finitions contrastées mate/brillant et des touches métalliques.

RedMagic insiste sur un dos entièrement plat, comme le RedMagic 11 Pro, malgré la présence d’une grande batterie et d’un système de refroidissement complexe, dans le but d’offrir une prise en main uniforme, là où certains modèles concurrents présentent encore des blocs photo proéminents. La conception transparente met en avant les structures de refroidissement et les zones RGB, avec un éclairage personnalisable sur les gâchettes, le logo central, le cadre latéral et le ventilateur.

L’affichage repose sur une dalle BOE X10 AMOLED de 6,85 pouces, avec une définition 1.5K (1216 x 2688 pixels) et une fréquence de 144 Hz au maximum. L’écran n’a aucune perforation ni encoche, grâce à une caméra frontale de 16 mégapixels placée sous l’écran.

Autonomie, commandes tactiles et ancrage esport

Sur le volet autonomie, RedMagic différencie clairement les deux modèles. Le RedMagic 11S Pro intègre une batterie double cellule de 8000 mAh, la plus élevée annoncée par la marque jusqu’ici, associée à une charge rapide 80W. Selon le fabricant, cette capacité vise notamment les usages intensifs comme le partage d’écran ou la projection, en offrant une stabilité accrue des performances sur de longues sessions de jeu.

Le RedMagic 11S Pro+ opte pour une batterie double cellule de 7500 mAh, avec une charge filaire 120W et une charge sans fil jusqu’à 80W, afin de privilégier la rapidité de recharge et la flexibilité d’usage au quotidien. Avec de telles capacités, ces smartphones figurent parmi les plus généreux en capacité de batterie du segment gaming, même si certains concurrents misent plutôt sur des blocs autour de 6000 mAh avec une charge encore plus rapide.

Pour le contrôle, la série s’appuie sur une solution de toucher Synaptics associée à l’algorithme MagicTouch 4.0. RedMagic annonce un échantillonnage tactile instantané jusqu’à 3000 Hz et un suivi multi‑doigts à 360 Hz, avec prise en charge du toucher avec les mains humides, ainsi que des gâchettes à semi‑conducteurs avec échantillonnage jusqu’à 520Hz.

L’objectif est de réduire la latence d’entrée et d’améliorer la précision dans les titres compétitifs comme les FPS ou les MOBA, un domaine particulièrement disputé sur les smartphones gaming où plusieurs marques proposent déjà des gâchettes physiques ou sensibles à la pression. Côté audio, on peut compter sur un ensemble de haut‑parleurs 1115E + 1015, un triple micro et une prise jack 3.5mm, le tout certifié DTS:X Ultra, complété par un moteur linéaire sur l’axe X et un retour haptique 4D.

Côté connectivité, le constructeur annonce la compatibilité Wi‑Fi 7, NFC, port infrarouge et USB‑C complet, des éléments devenus standard sur la plupart des flagships, mais encore peu systématiques sur les modèles strictement orientés jeu.

Disponibilité et prix

En Chine, la série RedMagic 11S Pro est disponible avec un prix d’entrée communiqué à 5499 RMB, selon la marque. Le RedMagic 11S Pro est proposé en finitions Matte Black ou Matte White, dans une configuration unique 12 Go de RAM et 256Go de stockage à 5499 RMB. Le RedMagic 11S Pro+ est décliné en Nightfreeze (Black Transparent) et Subzero (Silver Transparent), avec plusieurs options : 12+256 Go à 6199 RMB, 16+512 Go à 6999 RMB et 16 Go +1 To à 7999 RMB.

La marque communiquera les dates de disponibilité ainsi que les prix pour les autres marchés le 27 mai prochain.