7 ans de mises à jour et châssis incassable : voici les seuls smartphones de 2026 que vous ne changerez pas avant 2033

D’un point de vue du design, ces trois smartphones illustrent des philosophies radicalement différentes. Le Samsung Galaxy S26 Ultra conserve une approche minimaliste avec des capteurs photo intégrés directement au dos, sans module apparent, disposés verticalement de manière indépendante.

Le Google Pixel 10 Pro XL adopte quant à lui la barre horizontale qui traverse toute la largeur du dos, intégrant les capteurs dans un bandeau légèrement surélevé, signature visuelle forte de la marque.

De son côté, le Fairphone 6 privilégie une conception plus fonctionnelle avec un bloc photo plus discret, généralement rectangulaire, et surtout un châssis démontable qui permet de remplacer facilement les composants.

En outre, le Galaxy S26 Ultra et le Pixel 10 Pro XL présentent des tranches plates et des finitions premium en verre et métal, tandis que le Fairphone 6 opte pour des matériaux plus robustes et souvent texturés, favorisant la résistance aux chocs.

Par ailleurs, le Pixel 10 Pro XL est le plus grand en raison de son écran XL, alors que le Fairphone 6 est plus compact et plus épais. Le Galaxy S26 Ultra est le plus lourd en raison de ses composants et de ses matériaux. Enfin, les Galaxy S26 Ultra et Pixel 10 Pro XL bénéficient d’une certification IP68, tandis que le Fairphone 6 propose une résistance améliorée mais souvent avec une certification inférieure, en raison de sa conception modulaire.

Concernant les mises à jour, vous pouvez compter sur 7 ans de suivi logiciel Android et les paramètres de sécurité pour les Galaxy S26 Ultra et Google Pixel 10 Pro XL. Le Fairphone 6 propose jusqu’à 8 ans de mises à jour Android et 8 ans aussi pour la sécurité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, les écarts sont significatifs mais cohérents avec les positionnements dans les gammes. Le Samsung Galaxy S26 Ultra embarque une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy de dernière génération, associée à 12 Go ou 16 Go de RAM et à des capacités de stockage allant de 256 Go à 1 To, sans extension par carte micro SD. Le Google Pixel 10 Pro XL utilise la puce Google Tensor G5, conçue pour optimiser l’intelligence artificielle et les traitements photo, accompagnée de 12 Go ou 16 Go de RAM, avec un stockage allant de 128 Go à 1 To, également sans extension.

Le Fairphone 6, en revanche, adopte une puce plus modeste de milieu de gamme, issue de la série Snapdragon 7, avec 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go ou 256 Go, extensible via carte micro SD, ce qui représente un certain avantage pour la durabilité. Ainsi, en termes de puissance brute, le Galaxy S26 Ultra domine, suivi du Pixel 10 Pro XL qui privilégie l’optimisation logicielle, tandis que le Fairphone 6 se positionne en retrait mais reste suffisant pour un usage quotidien prolongé.

Concernant les écrans, le Galaxy S26 Ultra propose une dalle AMOLED d’environ 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, voire davantage, et une luminosité très élevée, avec des bords légèrement incurvés. Le Pixel 10 Pro XL offre également un écran OLED LTPO de grande taille, autour de 6,8 pouces, avec un taux adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité élevée, généralement sur une dalle plate.

Le Fairphone 6 dispose d’un écran OLED plus modeste, autour de 6,4 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz ou 120 Hz selon les versions, et une luminosité inférieure.

Ainsi, on peut dire que le Galaxy S26 Ultra propose l’expérience la plus avancée en matière d’affichage, suivi de près par le Pixel 10 Pro XL qui offre un excellent équilibre, tandis que le Fairphone 6 privilégie la simplicité et la réparabilité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les différences sont particulièrement marquées. Le Galaxy S26 Ultra embarque un capteur principal pouvant atteindre 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et de plusieurs téléobjectifs permettant des zooms optiques avancés, ainsi qu’un capteur frontal de 12 mégapixels. Le Pixel 10 Pro XL propose un capteur principal d’environ 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique, avec un capteur selfie autour de 12 mégapixels, en s’appuyant fortement sur le traitement logiciel.

Le Fairphone 6 adopte une configuration plus simple avec un capteur principal d’environ 50 mégapixels et un ultra grand-angle, ainsi qu’un capteur frontal correct, mais sans ambition photographique avancée. Ainsi, le Galaxy S26 Ultra et le Pixel 10 Pro XL dominent largement en photographie, avec un léger avantage au Pixel pour le traitement logiciel, tandis que le Fairphone 6 reste en retrait.

En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G. Le Galaxy S26 Ultra et le Pixel 10 Pro XL proposent les dernières normes Wi-Fi, généralement Wi-Fi 7, tandis que le Fairphone 6 reste sur du Wi-Fi 6.

Aucun ne dispose de prise jack audio sur les modèles haut de gamme, alors que le Fairphone 6 peut conserver cette connectique selon les versions. En revanche, seul le Fairphone 6 propose un emplacement micro SD. Aucun ne dispose d’émetteur infrarouge. Enfin, les trois modèles intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, ce qui reste pratique au quotidien.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un élément central pour un smartphone destiné à durer plusieurs années. Le Galaxy S26 Ultra embarque une batterie d’environ 5000 mAh, offrant une endurance solide même en usage intensif.

Le Pixel 10 Pro XL propose une capacité similaire, optimisée par le système Android et les algorithmes de Google, ce qui permet d’atteindre une autonomie confortable. Le Fairphone 6, quant à lui, dispose d’une batterie généralement amovible d’environ 4500 mAh, ce qui constitue un avantage majeur sur le long terme puisque l’utilisateur peut la remplacer facilement. Toutefois, il faut rappeler que l’autonomie varie selon les usages.

En matière de recharge, le Galaxy S26 Ultra supporte une charge rapide d’environ 45 W avec recharge sans fil, le Pixel 10 Pro XL propose une recharge rapide autour de 30 W avec recharge sans fil également, tandis que le Fairphone 6 privilégie une recharge plus modérée, souvent autour de 25 W, sans forcément intégrer de recharge sans fil. Ainsi, le Galaxy S26 Ultra et le Pixel 10 Pro XL offrent les meilleures performances globales, tandis que le Fairphone 6 mise avant tout sur la durabilité et la réparabilité pour accompagner l’utilisateur sur le très long terme.

