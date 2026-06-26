À utiliser d'une seule main : 3 smartphones compacts qui ne sacrifient rien

Sur le plan du format, les trois misent sur un écran de 6,3 pouces, le bon compromis entre confort de lecture et tenue dans la paume. Le Samsung Galaxy S26 est le plus léger et le plus fin du trio, avec 149,6 mm de haut, 7,2 mm d'épaisseur et seulement 167 g, décliné en Noir, Blanc, Violet ou Cyan.

L'iPhone 17 affiche un gabarit quasi identique en hauteur (149,6 mm) mais pèse 177 g pour 8 mm d'épaisseur, en cinq coloris dont Brume, Sauge et Lavande. Le Google Pixel 10 est le plus grand et le plus lourd des trois (152,8 mm pour 204 g et 8,6 mm), ce qui se sent un peu plus en main. Les trois sont certifiés IP68, donc protégés contre la poussière et l'immersion, sans compromis sur la robustesse malgré la compacité.

Lequel tient le mieux dans une main ?

Pour l'usage à une main, le Samsung Galaxy S26 prend l'avantage. Ses 167 g et son profil de 7,2 mm en font le plus discret en poche comme dans la paume, et son écran de 6,3 pouces reste accessible au pouce sur la majeure partie de la dalle. L'iPhone 17 suit de très près, avec une hauteur identique, un poids à peine supérieur et des bords plats qui assurent une bonne accroche au quotidien.

Le Google Pixel 10 ferme la marche sur ce critère. Avec 152,8 mm de haut et 204 g, il reste maniable mais demande un léger repositionnement de la main pour atteindre le haut de l'écran. Son surpoids s'explique en partie par sa plus grande batterie, un arbitrage assumé entre compacité et autonomie.

Le S26 offre donc le meilleur compromis entre légèreté et taille d'écran, l'iPhone la meilleure accroche, et le Pixel la plus grosse réserve d'énergie.

La puissance souffre-t-elle du format réduit ?

La compacité n'impose aucun renoncement sur la puissance, car les trois embarquent une puce haut de gamme. Le Samsung Galaxy S26 mène la danse avec son processeur Exynos 2600 et 12 Go de RAM, taillé pour le multitâche lourd et les jeux exigeants.

L'iPhone 17 suit avec la puce A19, redoutable en applications créatives et en jeu, l'optimisation iOS compensant largement ses 8 Go de RAM.

Le Google Pixel 10 adopte une approche différente avec son Tensor G5 gravé en 3 nm. Moins démonstratif en puissance brute, il concentre ses efforts sur les fonctions d'intelligence artificielle, du traitement photo à la transcription vocale.

Pour le jeu 3D le plus gourmand, le S26 et l'iPhone 17 gardent l'avantage, tandis que le Pixel 10 vise l'usage quotidien assisté par l'IA. Aucun des trois ne faiblit sur la fluidité de tous les jours.

Photo et écran : que sacrifie-t-on vraiment ?

Côté photo, c'est le Google Pixel 10 qui passe devant grâce à son téléobjectif offrant un zoom optique 5x, là où un format compact rogne souvent sur le zoom. Le Samsung Galaxy S26 répond avec un trio polyvalent, son capteur principal de 50 Mpx épaulé d'un ultra grand-angle et d'un téléobjectif, qui couvre la plupart des situations. L'iPhone 17 mise sur un capteur principal de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 48 Mpx, très à l'aise en photo comme en vidéo, mais sans téléobjectif dédié.

Sur l'écran, les trois proposent une dalle de 6,3 pouces à 120 Hz, fluide et lumineuse. Le Galaxy S26 et son Dynamic AMOLED 2X visent la luminosité maximale pour rester lisibles en plein soleil, l'iPhone 17 et sa technologie ProMotion soignent la fluidité et la colorimétrie, et le Pixel 10 reste parfaitement lisible au quotidien. Côté budget, le Pixel 10 (environ 605 €) et le Galaxy S26 (environ 613 €) se placent sous l'iPhone 17 (environ 745 €) chez les marchands suivis par LesMobiles.

En conclusion, le Samsung Galaxy S26 est le plus agréable à manier d'une main, l'iPhone 17 le plus homogène pour qui vit dans l'écosystème Apple, et le Google Pixel 10 le plus polyvalent en photo grâce à son téléobjectif.